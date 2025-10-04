To μεσημέρι του Σάββατου (4/10) στις 14:00 είναι προγραμματισμένη η εκκίνηση του πρωταθλήματος της Waterpolo League γυναικών, το οποίο οποίο ξεκινάει με το ντέρμπι του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Βουλιαγμένη.

Για ακόμη μία φορά, οι δύο ομάδες που έδωσαν την πρώτη τους... μάχη για την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδας αναμένεται να οδηγήσουν την κούρσα του πρωταθλήματος σε ένα πρωτάθλημα που παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο στη δυάδα διεκδίκησης του τροπαίου, όσο και στις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκά εισιτήρια.

Οι διεκδικήτριες του πρωταθλήματος μένουν ως έχουν

Αναμφίβολα, η μετονομασμένη Α1 Γυναικών (Waterpolo League γυναικών) και πάλι θα κριθεί ανάμεσα σε δύο ομάδες, οι οποίες για ακόμη μία χρονιά έκαναν ποιοτικές προσθήκες στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, κρατώντας κατά βάση τον κορμό τους.

Η περυσινή πρωταθλήτρια Ελλάδας, Βουλιαγμένη, διατήρησε κατά πολύ το περυσινό της ρόστερ προσθέτοντας σε αυτό παίκτριες όπως Κίρα Κρίστμας και Νεφέλη Κοβάσεβιτς. Παράλληλα, το τεχνικό team ενισχύθηκε με την Ευτυχία Καραγιάννη με το ρόστερ να έχει για άλλη μία χρονιά χαμηλό μέσο όρο ηλικίας.

Από την άλλη, ο κάτοχος του φετινού Super Cup Ελλάδας κράτησαν τον ελληνικό τους κορμό, πρόσθεσαν μία τρίτη ξένη στο ρόστερ, ανανεώνοντας το δίδυμο τερματοφυλάκων τους. Η Ιωάννα Σταματοπούλου και Μπριτ Βαν Ντε Ντόμπελστιν θα είναι οι δύο πολίστριες που τη νέα χρονιά θα υπερασπίζονται τα γκολπόστ του Ολυμπιακού. Παράλληλα έφερε από τον Άλιμο την Ελληνιάδη, η οποία θα δώσει αρκετές λύσεις από την περιφέρεια.

Οι ομάδες που θα παλέψουν για τα εισιτήρια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Αναφορικά με τις ομάδες για τις θέσεις "3-6", ο Άλιμος έχει τον πρώτο λόγο ωστόσο θα χρειαστεί ν' ανταγωνιστεί τον Εθνικό, τη Γλυφάδα, τον ΠΑΟΚ και τον Πανιώνιο.

Αυτή, ενδεχομένως, να είναι μία... μάχη, η οποία θα έχει αρκετό ενδιαφέρον από την αρχή της σεζόν μιας και θα έχουμε τις πρώτες δυνατές αναμετρήσεις στην πρεμιέρα με Πανιώνιο - Άλιμο στη Νέα Σμύρνη και Γλυφάδα - Εθνικό στο ομώνυμο κολυμβητήριο.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

14:00 ΝΕ Πατρών - ΝΟ Χανίων

15:30 ΝΟ Πατρών - ΝΟ Ρεθύμνου

18:15 Πανιώνιος - Άλιμος

18:30 ΓΣ Ηλιούπολης - ΠΑΟΚ

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

13:00 Γλυφάδα - Εθνικός

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

18:30 Ολυμπιακός - Βουλιαγμένη

Το Top 10 των σκόρερ

Αλεξάνδρα Ασημάκη (2005-2020 και 2023-2025)* 961 Δήμητρα Ασιλιάν (1992-2007) 703 Άλκηστη Αβραμίδου (2004-2021) 680 Σοφία Μανέτα (1996-2022) 632 Τίνα Κοντογιάννη (2010-2025)* 619 Σταυρούλα Αντωνάκου (1998 -2014) 599 Σταυρούλα Κοζομπόλη (1992-2010) 596 Αντιγόνη Ρουμπέση (1994-2015) 550 Ευτυχία Καραγιάννη (1992-2006) 545 Εύη Μωραϊτίδου (1993-2010) 475

*Εν ενεργεία

Οι αθλήτριες με τους περισσότερους τίτλους