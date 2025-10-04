Ποδαρικό με το... δεξί έκανε ο Άλιμος στο πρωτάθλημα της Waterpolo League γυναικών, νικώντας τον Πανιώνιο με 11-6 στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής.

Ο Άλιμος πήρε τη νίκη στο ματς που τράβηξε τα βλέμματα στο πρόγραμμα του Σαββάτου (4/10) για τη Waterpolo League γυναικών, επικρατώντας με 11-6 του Πανιώνιου στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

Το πρώτο σπριντ βρήκε τις δύο ομάδες με πολύ καλό ρυθμό να σκοράρουν κατά ριπάς. Με τέσσερα γκολ από κάθε πλευρά, Πανιώνιος και Άλιμος προσέφεραν πολύ ωραίο θέαμα στον κόσμο που παρευρέθηκε στις κερκίδες του κολυμβητηρίου. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, όμως, ο Άλιμος έκανε μονόλογο καθώς με εκπληκτική άμυνα και τρία γκολ ενεργητικό πήρε προβάδισμα (4-7), το οποίο διατήρησε έως το τέλος του ημιχρόνου.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα του συνόλου του Νίκου Δεληγιάννη, το οποίο διατήρησε την εστία του ανέπαφη για το μεγαλύτερο μέρος ώστε να ανεβάσει στα πέντε τέρματα τη διαφορά (5-10). Η τελευταία περίοδος βρήκε με πολύ καλή διαφορά τον Άλιμο, ο οποίος τη διαχειρίστηκε πολύ καλά για το τελικό 11-6.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 0-3, 1-3, 1-1

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Κατερίνα Οικονομοπούλου): Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Ρακιντζή 1, Μ. Πλευρίτου 3, Ξανθοπούλου 1, Παπαναστασίου 1, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου-Αουτ, Τουμασάτου, Λαμπροπούλου, Ρένερ, Κάτσιου, Μοροχλιάδου, Πλεμμένου.

ΑΛΙΜΟΣ (Νίκος Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου, Α. Μπιτσάκου 5, Χαλδαίου 2, Κανελλοπούλου 1, Πάτρα 2, Μ. Παπαδοπούλου, Μπόσβελντ 1, Μάνη, Βελέντζα, Λέκκου, Καραμάνη, Δροσοπούλου.

Στα ματς που προηγήθηκαν του ντέρμπι της ημέρας στην Waterpolo League, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 22-11 της Ηλιούπολης, τα Χανιά πήραν το διπλό απέναντι στη ΝΕ Πατρών, ενώ ο ΝΟ Πατρών επικράτησε στη... μάχη με το Ρέθυμνο με σκορ 12-11.

