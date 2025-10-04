Χάρης Παυλίδης: «Η γυναικεία υδατοσφαίριση ψυχορραγεί, το μπάσκετ είναι το εθνικό μας άθλημα»

O τεχνικός της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών Χάρης Παυλίδης, από το βήμα του Διεθνές Αθλητικού Συνεδρίου του ΠΣΑΤ στην Αρχαία Ολυμπία, μίλησε για την κατάσταση που επικρατεί στην γυναικεία υδατοσφαίριση.

Ο Χάρης Παυλίδης ήταν προσκεκλημένος στο Διεθνές Αθλητικό Συνέδριο του ΠΣΑΤ στην Αρχαία Ολυμπία και μιλώντας την Παρασκευή (3/10), με θέμα τις αθλητικές υποδομές στην Ελλάδα, παρουσίασε την κατάσταση που επικρατεί στην υδατοσφαίριση και ειδικότερα στη γυναικεία.

H εθνική ομάδα γυναικών υπό τις τεχνικές του οδηγίες στις 23 Ιουλίου αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Σιγκαπούρη και τώρα ο Ομοσπονδιακός,τεχνικός από τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ), στην Αρχαία Ολυμπία, εξέφρασε την άποψή του και παράλληλα τόνισε ότι το «μπάσκετ είναι το εθνικό μας άθλημα»

«Ο γιος μου μπάσκετ παίζει, δεν παίζει πόλο»

Στην αρχική του τοποθέτηση ο Χάρης Παυλίδης είπε: «Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι η υδατοσφαίριση είναι το εθνικό μας άθλημα. Είμαι ξεκάθαρος, για να είναι κάποιο άθλημα εθνικό πρέπει ο κόσμος να ταυτίζεται μαζί του, να παίζει, να παρακολουθεί. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία του 80, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαι μπασκετικός, Αρειανός είμαι. Ο γιος μου μπάσκετ παίζει, δεν παίζει πόλο. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση αυτά που λένε ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα.

Το μπάσκετ είναι το εθνικό μας άθλημα, η ιστορική χρονιά του 1987 άλλαξε την ιστορία του αθλητισμού στην Ελλάδα, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας, παρότι και εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα για τον ελληνικό αθλητισμό, με μηδαμινή προβολή.

Αν θυμάστε όταν γυρίσαμε από το Παγκόσμιο στη Σιγκαπούρη στο αεροδρόμιο είπα αυτό που νιώθω: "Είμαστε τώρα εδώ πέρα, σε μία εβδομάδα δεν θα μας θυμάται άνθρωπος” κι έτσι συμβαίνει. Εγώ όταν γύρισα σπίτι μου άνοιξα τον υπολογιστή και έψαχνα να βρω τι μεταγραφές έχει κάνει ο Άρης, αν τον πήρε ο Κινέζος και άλλα τέτοια. Αυτή είναι η αλήθεια».

Στη συνέχεια ο Ομοσπονδιακός τεχνικός μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί στη γυναικεία υδατοσφαίριση είπε: «Η γυναικεία υδατοσφαίριση είναι ένα άθλημα που ψυχορραγεί. Αυτή τη στιγμή στις μίνι κορασίδες υπάρχουν δεκατρία σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Και από αυτές τις ομάδες, σχεδόν καμία δεν συμπληρώνει δεκαπεντάδα. Αν όλες αυτές οι κορασίδες φτάνουν να παίξουν στην Α1 , δεν φτάνουν να έχουν όλες οι ομάδες αθλήτριες. Είναι μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν γυναικείο πόλο, γιατί το ανδρικό είναι εντελώς διαφορετικό.

Έχουμε τρομερή έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων. Το πόλο είναι άθλημα ακριβό όσον αφορά στη συντήρηση της πισίνας και οι Δήμοι δεν ενδιαφέρονται καν για πόλο, αλλά για τους δημότες τους και σωστά κάνουν και πώς να πάρουν χρήματα να συντηρήσουν τις πισίνες. Για να καταλάβετε, οι πρωταθλήτριες ομάδες του Ολυμπιακού κάνουν προπόνηση στις ενιάμιση ώρα το βράδυ. Δηλαδή ένας πατέρας που εργάζεται όλη μέρα, πρέπει να το πάει, να περιμένει ως τις 11 να τελειώσει και μετά να το πάρει σπίτι να φάει και να κοιμηθεί, ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρόγραμμα. Κάποια στιγμή ο γονέας κουράζεται και σταματάει να πηγαίνει το παιδί για προπόνηση».

«Θα φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε πολλές αθλήτριες»

Παράλληλα ο Χάρης Παυλίδης μίλησε για τον κίνδυνο που διατρέχει η γυναικεία υδατοσφαίριση, λέγοντας: «Τα περισσότερα κολυμβητήρια είναι ανοιχτά και ειδικά τους χειμερινούς μήνες, το κρύο είναι τέτοιο που δεν τραβάει παιδί στην πισίνα. Ειδικά τα κορίτσια και το λέω, γιατί έχουμε τεράστιο ανταγωνισμό από την καλλιτεχνική κολύμβηση που παίρνει όλα τα κορίτσια. Και αυτό συμβαίνει γιατί ένα κορίτσι 10-11 ετών θέλει να φτιάξει τα μαλλιά, να βαφτεί, να παίξει μουσική με τις φίλες της και όχι να πλακώνεται με τις άλλες ομάδες μέσα στο νερό. Είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο σημείο. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν γιατί βλέπουν μόνο τις επιτυχίες που είναι η κορυφή του παγόβουνου. Θα φτάσουμε σε σημείο να μην έχουμε πολλές αθλήτριες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις εθνικές ομάδες.

Είναι η πρώτη χρονιά που όλες οι εθνικές ομάδες γυναικών κατέκτησαν μετάλλιο, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί όσα χρόνια στέλνει η ΚΟΕ ομάδες σε όλες τις διοργανώσεις. Κερδίσαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νικώντας τις ΗΠΑ. Η Αμερική μόνο στην Καλιφόρνια έχει 26.000 αθλήτριες. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε 1.500 δελτία μόνο. Η Ουγγαρία μόνο στη Βουδαπέστη έχει 50 πισίνες και η εθνική ομάδα κάνει προπόνηση αποκλειστικά σε δική της πισίνα, με σάουνα, γυμναστήριο, εστιατόριο. Για μας, αυτό είναι όνειρο απατηλό».

«Δεν υπάρχει καμία προβολή για το άθλημα, δεν υπάρχει τίποτα»

Τέλος αναφερόμενος για την έλλειψη προβολής του αθλήματος, τόνισε: «Δεν υπάρχει καμία προβολή για το άθλημα, δεν υπάρχει τίποτα. Για πρώτη φορά φέτος η ΕΡΤ θα δείχνει ένα παιχνίδι πρωταθλήματος ανδρών και ένα γυναικών. Για μας είναι κάτι το φανταστικό γιατί θα μπούμε στα σπίτια όλων των Ελλήνων. Είναι ένα άθλημα πολύ δύσκολο να το καταλάβεις και να το παρακολουθήσεις, οπότε με την εξοικείωση θα έρθει και το ενδιαφέρον. Ηταν κάτι που το ζητήσαμε όταν γυρίσαμε από τη Σιγκαπούρη και συναντηθήκαμε με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου.

Είπαμε κάποια πράγματα για τις εγκαταστάσεις και ανέφερε μία κοπέλα ότι "ξέρετε κάτι, η ΕΡΤ δείχνει μόνο τους άνδρες". Kαι εκείνη την ώρα ο Πρωθυπουργός λέει στο Γενικό Γραμματέα, "Γιώργο, αυτό δεν είναι δίκαιο. Σε παρακαλώ άλλαξέ το". Kαι εκείνη τη στιγμή άλλαξε η απόφαση και η ΕΡΤ θα δείχνει και τις γυναίκες. Για μας είναι τεράστια προβολή να υπάρχει κάθε εβδομάδα ένα παιχνίδι στην τηλεόραση. Εστω και εκατό παιδιά να το δουν, για μας είναι κέρδος"».