Ο Παναθηναϊκός λίγες ώρες πριν από το ταξίδι στη Βουδαπέστη για τον «τελικό» με τη Φερεντσβάρος, νίκησε τον Εθνικό με 18-2, για τη 10η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.

Ο Παναθηναϊκός δεν χρειάστηκε να ανεβάσει αγωνιστικούς ρυθμούς για να νικήσει τον Εθνικό με 18-2 στο «Ρέστειο» κολυμβητήριο, στον αγώνα που ολοκλήρωσε τη 10η αγωνιστική στη Waterpolo League ανδρών.

Οι «πράσινοι» έφθασαν στις οκτώ νίκες και πέρασαν ξανά στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα, όμως τα πιο σημαντικά έπονται για τον Παναθηναϊκό, που έχει μπροστά του το καθοριστικό παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη για το Champions League, το βράδυ της Τρίτης (1/12, 21:30).

Λίγο νωρίτερα ο Υδραϊκός με γκολ από τον Νίκο Γιαννάτο στο τέλος νίκησε εκτός έδρας το Παλαιό Φάληρο με 10-8.



Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (10η αγωνιστική)

Π. Φάληρο-Υδραϊκός 8-10

Τα οκτάλεπτα: 0-1, 4-4, 3-2, 1-3.

Π. Φάληρο (Βαμβακάρης): Αϊβαλιώτης, Λιαπάκης 1, Ογκουζάν, Καρατζάς, Αγιωγούρσης, Θεοδόσης-Παπαλουκάς, Κοντονής 1, Χέλμης 1, Μπεριστιάνος 1, Καλής 2, Τσαχιλίδης 2, Λουκάτος, Γαλανίδης, Γκαβογιαννάκης, Κουτσουμπάρδης.

Υδραϊκός (Κραβαρίτης): Γαλανόπουλος, Μαυράκης, Καστριώτης, Παππάς, Πρέκας, Δίπλαρος, Άντζιτς 5, Τσαταλιός 1, Παπάκος 1, Καλαϊτζής 1, Αγκόρτσας, Γιαννάτος 2, Γιανναράς, Μαυρωτάς, Πορτοκάλης.

Παναθηναϊκός-Εθνικός 18-2

Tα οκτάλεπτα: 3-1, 6-0, 5-0, 4-1.

Παναθηναϊκός (Μάζης): Ηλιόπουλος, Χαλυβόπουλος 3, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 3, Γκιουβέτσης, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Καλογερόπουλος 3, Γ. Νικολαΐδης, Παπασηφάκης 1, Δ. Νικολαΐδης 1, Ντόλτσε 2, Γλυνιαδάκης, Κοπελιάδης 1, Γούντχεντ.

Εθνικός (Κουντουδιός): Μαυριόπουλος, Δευτεραίος, Θαλασσινός, Τεσάνοβιτς, Χρυσοσπάθης 1, Μπουρίκας 1, Δρίτσας, Μυρίλος, Τσόκας, Αλευρόπολος, Π. Λαδάς, Σ. Λαδάς, Δαμίγος, Καστρινάκης, Καψόπουλος.

Η βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 30

2.Παναθηναϊκός 24

3.Βουλιαγμένη 22*

4.Απόλλων Σμύρνης 22

5.Πανιώνιος 21

6.ΠΑΟΚ 19

7.Υδραϊκός 18

8.Εθνικός 12

9.ΓΣ Περιστερίου 9*

10.Χίος 7

11.Π. Φάληρο 7

12.Χανιά 7

13.Γλυφάδα 3

14.Ηλυσιακός 1

*Με αγώνα λιγότερο