Την καριέρα του στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει ο Χισάμ Σαλάχ, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με ανακοίνωση του

Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλη κίνηση και έφερε στο... Λιμάνι τον διεθνή αριστερού Ίντερ, Χισάμ Σαλάχ. Την είδηση έκανε γνωστή η ομάδα με ανακοίνωση της.

Ο νέος άσος των Πειραιωτών αποτελεί προϊόν της Ζάμαλεκ, στην οποία παρέμεινε για 13 χρόνια. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα στο χάντμπολ, πριν φτάσει στην ανδρική ομάδα τη σεζόν 2020-21 και καθιερωθεί σε υψηλό επίπεδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χισάμ Σαλάχ. Ο διεθνής Αιγύπτιος αριστερός ίντερ (30/1/2002, 1,99μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας χάντμπολ Ανδρών του συλλόγου.

Μετά από 13 χρόνια στην Ζάμαλεκ, ο 24χρονος αριστερός ίντερ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη, για λογαριασμό των «ερυθρόλευκων». Στην Ζάμαλεκ έκανε τα πρώτο του βήματα στο χάντμπολ και «ανέβηκε» στην πρώτη ομάδα, τη σεζόν 2020-21. Είναι διεθνής με την Εθνική Αιγύπτου.

Η δήλωση του Χισάμ Σαλάχ: «Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό. Μετά από 13 χρόνια στην Ζάμαλεκ, βρίσκομαι πλέον εδώ. Από έναν μεγάλο σύλλογο σε έναν ακόμη μεγάλο σύλλογο, με υψηλούς στόχους και με τη φιλοδοξία να διεκδικήσουμε τίτλους. Ονειρεύομαι να κατακτήσω έναν τίτλο στην Ευρώπη από τότε που ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα ως αθλητής. Στην Αίγυπτο, γνωρίζουμε πολύ καλά τον Ολυμπιακό, λόγω της μεγάλης ιστορίας του συλλόγου. Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε έναν μεγάλο σύλλογο και τώρα, συνεχίζω την καριέρα μου σε έναν ακόμη μεγάλο σύλλογο».

Προηγούμενες ομάδες:

2020-26 Ζάμαλεκ (Αίγυπτος)».