Τρίτη μεταγραφή στη θέση του φουνταριστού για τη Βουλιαγμένη, που επενδύει στον 18χρονο Άγγελο Λεωνιδάκη.

Η Βουλιαγμένη ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου Άγγελου Λεωνιδάκη, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη θέση των φουνταριστών, καθώς ήδη έχει ανακοινώσει τον Μαυροβούνιο, Βλάνταν Σπάιτς και τον Δημήτρη Σγουρίδη.

Ο Άγγελος Λεωνιδάκης άρχισε την καριέρα του από τον ΠΑΟΚ και παράλληλα αποτελεί σταθερό μέλος των εθνικών ομάδων υποδομής, έχοντας φορέσει το εθνόσημο σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, με σημαντικές διακρίσεις.

«Η καινούργια σεζόν που ξεκινάει είναι μεγάλη πρόκληση για μένα. Σκοπός μου είναι να συνεισφέρω τα μέγιστα στην ομάδα της Βουλιαγμένης, ώστε να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στη Ευρώπη. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Ν.Ο.Β. για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου» δήλωσε ο παίκτης στην ιστοσελίδα του ΝΟΒ.