Tα Χανιά παρέμειναν στη Water Polo League ανδρών
Τα Χανιά ανανέωσαν την παρουσία τους στη Water Polo League ανδρών της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, καθώς η ομάδα της Κρήτης επιβλήθηκε εκτός έδρας του ΝΑΟ Κέρκυρας με 10-9 στον καθοριστικό αγώνα μπαράζ.
Αντίθετα η ομάδα από τη «νησί των Φαιάκων» θα αγωνιστεί και την επόμενη χρονιά στη Waterpolo League 2. Τα Χανιά κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τον ΝΑΟΚ στο ξεκίνημα και προηγήθηκαν με 5-0 και 6-1. Οι γηπεδούχοι βελτιώθηκαν, μείωσαν τη διαφορά στο σκορ στη συνέχεια και απείλησαν, αλλά δεν κατάφεραν να ανατρέψουν τα δεδομένα.
Τα οκτάλεπτα: 0-4, 4-2, 2-3, 3-1.
ΝΑΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Κατσαρός Δ., Κατσαρός Σ., Κουλούρης 2, Μπρούτσος 2, Γκαράνης, Γιαννιώτης, Χατζηστεφάνου, Ρέτσης, Παπαβασιλείου, Βέκκος 2, Τίγκας 3, Μελιδονιώτης, Κούστας, Καρδονάς, Μπαλής
ΝΟ Χανίων.
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ (Κατσουλάκης): Σάχου, Τουρκομένης, Στάνκοβιτς 1, Ράτζκο, Σκουνάκης, Τοράκης 3, Δρίτσας 1, Ζουζούνης 1, Χατζάκης, Μαζοκοπάκης 2, Χαραλαμπόπουλος, Τζανακάκης 1, Κουτρουλάκης, Γεωρβασάκης 1, Λεγάκης.
