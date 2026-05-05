Ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης διοργάνωσε με άρτιο τρόπο το Final 4 του Conference Cup και ο αντιπρόεδρος του συλλόγου Γιώργος Αφρουδάκης αναφέρεται στο επιτυχημένο εγχείρημα.

Το 1ο Final 4 του νεοσύστατου Conference Cup της European Aquatics, που ταυτοχρόνως ήταν και το ιστορικό πρώτο ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης σε επίπεδο ανδρών που έγινε στη χώρα μας, αποτέλεσε πέραν του αγωνιστικού σκέλους, μια μεγάλη οργανωτική πρόκληση.

Και το… στοίχημα αυτό στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία! Οι ιθύνοντες της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, τόσο κατά τη διάρκεια του Final 4 στο Ρέστειο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου όσο και μετά την ολοκλήρωσή του απένειμαν τα εύσημα στον ΓΣ Απόλλων Σμύρνης δίνοντας συγχαρητήρια για την άρτια οργάνωση, που, συνδυαστικά με την παρουσία των φιλάθλων στις εξέδρες, ανέδειξε πανευρωπαϊκά το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης.

Όταν στις 2 Απριλίου ανατέθηκε στον Απόλλωνα Σμύρνης η φιλοξενία του Final 4 του Conference Cup, υπήρχε διαθέσιμος ουσιαστικά λιγότερος από ένας μήνας με τους ανθρώπους των «κυανόλευκων» να δουλεύουν μεθοδικά, ώστε τα πάντα να είναι έτοιμα την 2α Μαΐου, πρώτη μέρα των αγώνων.

Μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος, www.apollonwaterpolo.gr ο αντιπρόεδρος του ΓΣ Απόλλων Σμύρνης, Γιώργος Αφρουδάκης, στάθηκε στην οργανωτική επιτυχία αλλά και στα ανάμικτα συναισθήματα, βάσει της ευκαιρίας που χάθηκε για τους «κυανόλευκους» να κατακτήσουν δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία τους.

«Οργανωτικά ανταποκριθήκαμε απόλυτα στις απαιτήσεις ενός τέτοιου event. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά και ενδεικτικά είναι τα λόγια των ανθρώπων της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που απένειμαν στον Απόλλωνα τα εύσημά τους για το υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης.

Ήταν ένα… στοίχημα που το κερδίσαμε, καθώς επρόκειτο για το πρώτο, ιστορικά, Final 4 ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην ανδρική διασυλλογική υδατοσφαίριση που έγινε στη χώρα μας. Η Ελλάδα απέδειξε για ακόμη μία φορά, όπως έχει γίνει με τις διοργανώσεις των Εθνικών ομάδων που φιλοξενήθηκαν το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας, ότι διαθέτει τον μηχανισμό, όχι απλά για να φιλοξενεί ευρωπαϊκές διοργανώσεις αλλά, να διοργανώνει, πραγματικά καλούς αγώνες.

Είμαστε περήφανοι γι’ αυτό! Και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, όπως και τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και τον Δήμαρχο Γιάννη Φωστηρόπουλο για την πολύ σημαντική υποστήριξη τους στη διοργάνωση. Επίσης τη Stoiximan, που ανταποκρίθηκε στο αίτημα και αγκάλιασε, στηρίζοντας, μία ακόμη μεγάλη διοργάνωση της υδατοσφαίρισης» τόνισε αρχικά ο φύσει και θέσει ηγέτης του τμήματος υδατοσφαίρισης του Απόλλωνα για να συνεχίσει αναφορικά με την παρουσία των φιλάθλων στις εξέδρες:

«Ο κόσμος γέμισε το Ρέστειο κολυμβητήριο. Οι γεμάτες εξέδρες, τόσο στον Ημιτελικό του Απόλλωνα όσο και σε εκείνον του Πανιωνίου, αποτελούν ένα ακόμη μεγάλο κέρδος για το πόλο. Οι εικόνες από το κατάμεστο Ρέστειο με την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι έκαναν τον γύρο της Ευρώπης και το γεγονός ότι τόσοι φίλαθλοι βρέθηκαν στις κερκίδες για να παρακολουθήσουν πόλο υψηλού επιπέδου σίγουρα αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο και για το μέλλον για το άθλημά μας».

Ενώ συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Το κολυμβητήριο του Φαλήρου γέμισε και με πολλά μικρά παιδιά, που είχαν επαφή με το άθλημα της υδατοσφαίρισης, παρακολουθώντας υψηλού επιπέδου αγώνες, μέσα σε πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στις κερκίδες. Το πόλο ανοίγει, έτσι, τη βάση του, ώστε και άλλοι μικροί αθλητές να έρθουν κοντά του, να βιώσουν τη μαγεία του και να το αγαπήσουν».

Παράλληλα ο Απόλλων Σμύρνης σε ευχαριστήρια επιστολή προς την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, σημειώνει τα εξής: «Ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης, ως οικοδεσπότης και διοργανωτής, αισθάνεται εκ νέου την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά, που στάθηκαν αρωγοί στο σπουδαίο αυτό αθλητικό γεγονός εξασφαλίζοντας την επιτυχία του!

Το ιστορικό αυτό Final 4, το πρώτο στην ιστορία της ελληνικής ανδρικής υδατοσφαίρισης που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας, τελέστηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, αναδεικνύοντας τη δυναμική της ως τόπου που μπορεί να υποδέχεται και να στηρίζει κορυφαία διεθνή αθλητικά γεγονότα.

Η πολύ σημαντική αρωγή της Περιφέρειας Αττικής στο Final 4 του Conference Cup απέδειξε εμπράκτως τη στήριξή της σε διεθνούς εμβέλειας διοργανώσεις, που προβάλλουν την ικανότητα τόσο της Περιφέρειας όσο και της χώρας μας να διεξάγει υψηλού επιπέδου αθλητικά events. Παράλληλα οι γεμάτες εξέδρες του Ρέστειου κολυμβητηρίου, η εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και το ποιοτικό θέαμα εντός της πισίνας έκαναν το «γύρο» της Ευρώπης μέσω των διεθνών και ελληνικών ΜΜΕ, αναδεικνύοντας στο μέγιστο βαθμό όλα τα παραπάνω.

Επιπλέον ο ΓΣ Απόλλων Σμύρνης ευχαριστεί τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και τον Δήμαρχο Γιάννη Φωστηρόπουλο, που έκαναν τα πάντα ώστε η διοργάνωση του Final 4 να είναι άρτια και να γνωρίσει μεγάλη επιτυχία. Η συνδρομή τους ήταν πραγματικά πολύτιμη, αποδεικνύοντας, επίσης, ότι και ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου διαθέτει την τεχνογνωσία, τη θέληση, την ικανότητα και τις εγκαταστάσεις ώστε να φιλοξενεί διοργανώσεις διεθνούς εμβέλειας!».