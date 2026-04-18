Με νίκες τελείωσαν την κανονική περίοδο στην Waterpolo League ανδρών ο Απόλλων Σμύρνης και ο ΠΑΟΚ.

Νικηφόρα περάσματα πραγματοποίησαν οι ΠΑΟΚ και Απόλλων Σμύρνης στις έδρες του Πανιώνιου και του Παλαιού Φαλήρου αντίστοιχα. Οι δύο ομάδες έκλεισαν την κανονική περίοδο με νίκες, με τους «κυανόλευκους» να μένουν στην 3η θέση και τους Θεσσαλονικείς να βρίσκονται στην 5η θέση της Waterpolo League.

Στο ματς που προηγήθηκε χρονικά ο ΠΑΟΚ νίκησε με 15-11 τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη. Στη... μάχη για την 5η θέση οι Θεσσαλονικείς εμφανίστηκαν καλύτεροι και πιο έτοιμοι. Οι δύο ομάδες πήγαν γκολ - γκολ στην πρώτη περίοδο, με το 3-3 να είναι το σκορ.

Στη συνέχεια η ομάδα του ΠΑΟΚ ανέβασε ρυθμό και επιθετικά ήταν πιο αποτελεσματική, με αποτέλεσμα να πάρει το ελάχιστο προβάδισμα (5-6). Το σύνολο του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου κατάφερε στην επανάληψη να διευρύνει τη διαφορά του και να τη φτάσει στα τέσσερα τέρματα (7-11), την οποία και διατήρησε έως το τέλος του ματς (11-15).

Τα οκτάλεπτά: 3-3, 2-3, 2-5, 4-4

Λίγο αργότερα ο Απόλλων Σμύρνης υπέταξε το Παλαιό Φάληρο στο Ρέστειο κολυμβητήριο με 23-5. Οι «κυανόλευκοι» δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα στην αναμέτρηση και με πολύ καλή επιθετική λειτουργία κατάφεραν να πάρουν εξ' αρχής ένα προβάδισμα ασφαλείας.

Όσο περνούσε ο αγωνιστικός χρόνος, το σύνολο του Τεό Λοράντου ολοένα και ανέβαζε το υπέρ του προβάδισμα για να φτάσει εν τέλει σε μία πολύ εύκολη νίκη. Πρώτος σκόρερ για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Μπογκντάνοβιτς με οκτώ τέρματα.

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 1-6, 2-6, 0-6

Η βαθμολογία