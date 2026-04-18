Με εξαιρετική εμφάνιση στην επίθεση ο Εθνικός πήρε μία ευρεία νίκη με 26-10 επί της Λάρισας στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής στη Β' Φάση του Β2 ομίλου της Waterpolo League ανδρών. Με αυτή τη νίκη, οι Πειραιώτες έμειναν στην 4η θέση με 30 βαθμούς.

Αγωνιστικά το ματς δεν χρειάζεται τεράστια ανάλυση. Οι «κυανόλευκοι» με μόλις 13 τέρματα έναντι ενός στο πρώτο ημίχρονο κατάφεραν να τελειώσουν με συνοπτικές διαδικασίες την υπόθεση νίκη στην αναμέτρηση.

Στο δεύτερο μέρος, οι Λαρισαίοι ανέβασαν ρυθμό επιθετικά, ωστόσο οι γηπεδούχοι πάντα έβρισκαν τον τρόπο να πετυχαίνουν γκολ παραπάνω και να διευρύνουν το προβάδισμα. Το 26-10 ήταν το τελικό σκορ στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά.

Τα οκτάλεπτα: 6-0, 7-1, 8-5, 5-4

Στο ματς που προηγήθηκε για τον Β2 όμιλο της Waterpolo League ανδρών, ο ΝΟ Πατρών επικράτησε του ΟΦΘ με 18-13 και πήρε το πλεονέκτημα έδρας στα Play Out της διοργάνωσης. Στα Play Out, η ομάδα της Πάτρας θ' αντιμετωπίσει τα Χανιά με πλεονέκτημα με την παραμονή στην κατηγορία να κρίνεται στις δύο νίκες.