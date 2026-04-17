Νίκη που της έδωσε και μαθηματικά τη δεύτερη θέση στο group των αδύναμων πήρε η Γλυφάδα επί των Χανίων με σκορ 12-11. Για την 8η και τελευταία αγωνιστική της Β' Φάσης η ομάδα των νοτίων προαστίων πήρε το «διπλό» στην Κρήτη και προκρίθηκε στα Play In της Waterpolo League ανδρών.

Εκεί, η Γλυφάδα θ' αντιμετωπίσει τον Υδραϊκό, ο οποίος αν και με αγώνα λιγότερο έχει... κλειδώσει την πρώτη θέση στον B2 όμιλο του πρωταθλήματος. Στους αγώνες για τα Play In ο Υδραϊκός θα παίξει με πλεονέκτημα έδρας.

Στο αγωνιστικό κομμάτι της αναμέτρησης στο Ηράκλειο Κρήτης, οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στο πρώτο οκτάλεπτο (3-4), το οποίο και διατήρησαν έως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (6-7). Στο δεύτερο μισό, η ομάδα της Γλυφάδας κατάφερε να διευρύνει την υπέρ της διαφορά στο σκορ, πηγαίνοντας στο +2 στην τέταρτη περίοδο (8-10).

Βέβαια, η ομάδα των Χανίων έβγαλε αντίδραση στο τελευταίο οκτάλεπτο και με επιμέρους σκορ 3-1 έφερε το ματς στα ίσα. Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο στο ματς είχαν οι φιλοξενούμενοι. Περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος, ο Χρυσοσπάθης έβαλε εκ νέου τη Γλυφάδα μπροστά στο σκορ, δίνοντας στη συνέχεια τη νίκη στην ομάδα του με το τελικό σκορ 12-11.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 3-3, 2-3, 3-2

