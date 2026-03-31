Ο Ολυμπιακός πήρε ευρεία νίκη επί του Εθνικού με 20-8 για τη 19η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.

Χωρίς ν' αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα, ο Ολυμπιακός επικράτησε στο... ντέρμπι του Πειραιά κόντρα στον Εθνικό. Οι «ερυθρόλευκες» για τη 19η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών νίκησαν με 20-8 και διατήρησαν το αήττητό τους στο πρωτάθλημα.

Το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα στο πρώτο οκτάλεπτο αμύνθηκε εξαιρετικά με αποτέλεσμα να μην δέχεται γκολ και να αποκτά προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων (4-0). Στη συνέχεια, η ομάδα του Εθνικού βρήκε ρυθμό επιθετικά, ωστόσο αυτό δεν απέτρεψε τις «ερυθρόλευκες» να διευρύνουν το προβάδισμά τους κάνοντας επιμέρους 6-3 για να κλείσουν το ημίχρονο με το +7 (10-3).

Στο δεύτερο ημίχρονο, η έκβαση του σκορ ήταν αντίστοιχη. Οι γηπεδούχες με πολύ καλό επιθετικό μομέντουμ πέτυχαν ακόμη έξι τέρματα και έναντι τεσσάρων «κλείδωσαν την υπόθεση νίκη στο Εθνικό κολυμβητήριο του Πειραιά (16-7).

Το τελευταίο οκτάλεπτο ήταν διαδικαστικό με τις «ερυθρόλευκες» να διευρύνουν εκ νέου το σκορ και να διαμορφώνουν το τελικό 20-8.

Τα οκτάλεπτα: 4-0, 6-3, 6-4, 4-1

