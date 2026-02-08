Παναθηναϊκός: Πέρασε από τη Νέα Σμύρνη για το 13 στα 13 στη Waterpolo League
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την αλάνθαστη πορεία του στην πρώτη φάση της Waterpolo League ανδρών, με το «τριφύλλι» να νικά τον Πανιώνιο με 17-15 στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης και να φθάνει στο 13 στα 13 στον Α' Όμιλο.
Με πρωταγωνιστή τον Νίκο Παπανικολάου, ο οποίος πέτυχε έξι γκολ, ο Παναθηναϊκός πέρασε χωρίς βαθμολογικές απώλειες από το κολυμβητήριο της Αρτάλης.
Προηγήθηκε με 4-2 και τον Πανιώνιο να μειώνει με τον Γούνα σε 5-4, πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου. Ο Παπανικολάου ανέλαβε δράση στο 2ο οκτάλεπτο, ο διεθνής φουνταριστός με δύο διαδοχικά γκολ έκανε το 9-5 και ένα ακόμη το 10-6 για το πρώτο ημίχρονο.
Ο Σκουμπάκης πέτυχε το 11-7, με τον Πανιώνιο να μειώνει σε 11-9 και 12-10 και τον Παπασηφάκη να δίνει νέο πλεονέκτημα τριών γκολ στον Παναθηναϊκό (13-10). Οι φιλοξενούμενοι με τα γκολ των Γκιουβέτση και Παπανικολάου ξέφυγαν με 15-11, 5:00 πριν από το τέλος και παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων έφθασαν στο τελικό 17-15.
Τα οκτάλεπτα: 4-5, 2-5, 4-3, 5-4
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
Νωρίτερα το Παλαιό Φάληρο νίκησε τα Χανιά με 12-9 στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης κι εξασφάλισε την 4η θέση στον Α' όμιλο.
Τα οκτάλεπτα: 2-2, 2-2, 2-3, 3-5
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
H βαθμολογία στον Α' Όμιλο
(13η αγωνιστική)
- 1.Παναθηναϊκός 39
- 2.Βουλιαγμένη 33
- 3.Πανιώνιος 27
- 4.Π. Φάληρο 19
- 5.Εθνικός 15
- 6.Χίος 13
- 7.ΝΟΠ 4
- 8.Χανιά 4
