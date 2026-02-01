To Παλαιό Φάληρο συνέχισε την ανοδική του πορεία στη Waterpolo League ανδρών
Συνέχισε την ανοδική του πορεία το Παλαιό Φάληρο, επικρατώντας επί του ΝΟ Πατρών με 18-11 στο Τροκαντερό για τη 12η αγωνιστική της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος της Waterpolo League Ανδρών.
Η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου έφθασε τους 16 βαθμούς και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας του Α’ Ομίλου, ξεπερνώντας τον Εθνικό. Ο ΝΟ Πατρών παρέμεινε στην 7η θέση, ισόβαθμος με τον 8ο ΝΟ Χανίων, στους τέσσερις βαθμούς.
Με κορυφαίο τον Πάβιτσιτς Καπούτσο, που πέτυχε 5 γκολ, ο ΑΟΠΦ πήρε μια διαφορά δύο γκολ, με την οποία προηγήθηκε και στο ημίχρονο (9-7), όμως στα δύο τελευταία οκτάλεπτα ξέσπασε επιθετικά και κυριάρχησε απόλυτα για το τελικό 18-11.
Τα οκτάλεπτα: 4-2, 5-5, 5-3, 4-1.
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
Η βαθμολογία στον Α' Όμιλο
12η αγωνιστική
- 1.Παναθηναϊκός 36
- 2.Βουλιαγμένη 30
- 3.Πανιώνιος 27
- 4.Π. Φάληρο 16
- 5.Εθνικός 15
- 6.Χίος 10
- 7.ΝΟΠ 4
- 8.Χανιά 4
