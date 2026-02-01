To Παλαιό Φάληρο συνέχισε την ανοδική του πορεία

Το Παλαιό Φάληρο νικώντας τον ΝΟ Πατρών με 18-11, ανέβηκε στην 4η θέση του Α' ομίλου στο πρωτάθλημα της Waterpolo League ανδρών

Συνέχισε την ανοδική του πορεία το Παλαιό Φάληρο, επικρατώντας επί του ΝΟ Πατρών με 18-11 στο Τροκαντερό για τη 12η αγωνιστική της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος της Waterpolo League Ανδρών.

Η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου έφθασε τους 16 βαθμούς και ανέβηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας του Α’ Ομίλου, ξεπερνώντας τον Εθνικό. Ο ΝΟ Πατρών παρέμεινε στην 7η θέση, ισόβαθμος με τον 8ο ΝΟ Χανίων, στους τέσσερις βαθμούς.

Με κορυφαίο τον Πάβιτσιτς Καπούτσο, που πέτυχε 5 γκολ, ο ΑΟΠΦ πήρε μια διαφορά δύο γκολ, με την οποία προηγήθηκε και στο ημίχρονο (9-7), όμως στα δύο τελευταία οκτάλεπτα ξέσπασε επιθετικά και κυριάρχησε απόλυτα για το τελικό 18-11.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 5-5, 5-3, 4-1.

