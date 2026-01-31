Ο Γκέργκο Ζάλανκι λίγες ημέρες μετά το ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου πήρε θέση για τη μη κλήση του στην εθνική ομάδα της Ουγγαρίας, τι έγραψε ο παίκτης του Ολυμπιακού.

Προ ημερών ο σπουδαίος Ντένες Βάργκα, παρότι η Ουγγαρία πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, εξέφρασε την άποψη ότι τρεις παίκτες χρειάζεται να επιστρέψουν σε αυτή.

Αναφέρθηκε στους Μάρτον Βάμος, Γκέργκελι Μπούριαν, που αγωνίστηκαν πέρυσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη, αλλά και στον Γκέργκο Ζάλανκι, που μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και την 4η θέση, δεν κλήθηκε ξανά στην εθνική ομάδα.

«Χρειάζεται να επιστρέψουν, με αυτούς είμαστε πλήρης» σχολίασε ο Ντένες Βάργκα.

Ο Γκέργκο Ζάλανκι αποφάσισε να αναφερθεί στη μη κλήση του στην εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο 30χρονος αριστερόχειρας περιφερειακός του Ολυμπιακού, με ανάρτησή του στο instagram, περιέγραψε τι έχει συμβεί από το καλοκαίρι του 2023, όταν με συναίνεση αθλητικού ψυχολόγου, αποφασίστηκε, μαζί με την ομοσπονδία, να κάνει ένα διάλειμμα ενός έτους από την εθνική ομάδα.

Αναφέρθηκε στα προβλήματα και στην ψυχολογική αβεβαιότητα που προέκυψαν με τα οικονομικά προβλήματα στην Προ Ρέκο το καλοκαίρι του 2024, που τον έφεραν μαζί με τον Κώστα Κάκαρη στον Ολυμπιακό.

Από εκεί κι έπειτα ο Ζάλανκι τόνισε πως «δεν έλαβα προσκλήσεις για εκτεταμένα προπονητικά καμπ της ομάδας, ούτε μου δόθηκε η ευκαιρία να αποδείξω την αξία μου», με την ουγγρική ομοσπονδία να μην έχει πάρει επίσημα θέση.

Και ξεκαθάρισε πως «η ψυχική υγεία δεν είναι προνόμιο, αλλά βασική προϋπόθεση. Πιστεύω ότι η ουγγρική υδατοσφαίριση μπορεί να είναι πραγματικά δυνατή μόνο εάν δεν υπάρχει διαφορά από αυτή την άποψη μεταξύ του ενός παίκτη και του άλλου».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γκέργκο Ζάλανκι

«Τον τελευταίο καιρό, έχω λάβει πολλές ερωτήσεις σχετικά με το τι συνέβη και γιατί δεν είμαι πλέον μέλος της εθνικής ομάδας της Ουγγαρίας. Δεδομένου ότι η κατάσταση δεν ήταν απολύτως σαφής ούτε σε μένα, δεν ήθελα να μιλήσω γι' αυτήν νωρίτερα.

Μετά από μακρά σκέψη, αποφάσισα να μιλήσω τώρα, επειδή θεωρώ σημαντικό να μοιραστώ τη δική μου οπτική γωνία.

Το καλοκαίρι του 2023, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Λος Άντζελες, κατόπιν σύστασης του αθλητικού ψυχολόγου που συνεργαζόταν με την εθνική ομάδα, μου προέκυψε η ιδέα ότι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα έπρεπε να περάσω ένα καλοκαίρι ξεκούρασης και να αναζωογονηθώ με την οικογένειά μου. Αυτή η απόφαση δεν ελήφθη μόνο από εμένα. Την υποστήριξε και η ομοσπονδία. Στην υδατοσφαίριση, αυτή είναι μια αποδεκτή πρακτική, επομένως εκείνη την εποχή η απόφαση δεν φαινόταν επικίνδυνη.

Το 2024 μου έφερε ένα εξαιρετικό ψυχολογικό βάρος: Η ομάδα μου, η Προ Ρέκο, χρεοκόπησε και εγώ προετοιμαζόμουν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες εν μέσω πλήρους αβεβαιότητας. Σε αυτή την περίπτωση, η προηγουμένως συμφωνημένη απόφαση ξεκούρασης από την εθνική ομάδα δεν ήταν πλέον θέμα άνεσης, αλλά κάτι που βοηθούσε στη διατήρηση της ψυχικής μου σταθερότητας. Είμαι πεπεισμένος ότι μακροπρόθεσμα αυτό εξυπηρετούσε και τα συμφέροντα της εθνικής ομάδας, επειδή η σωστή απόδοση -ειδικά σε αυτό το επίπεδο- απαιτεί ψυχική ανάρρωση.

Ταυτόχρονα με την έναρξη της περιόδου ανάπαυσής μου, ο τόνος της επικοινωνίας άλλαξε και αργότερα η επικοινωνία σταμάτησε εντελώς. Δεν έλαβα προσκλήσεις για εκτεταμένα προπονητικά καμπ της ομάδας, ούτε μου δόθηκε η ευκαιρία να αποδείξω την αξία μου. Επίσης, έμεινα εκτός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος χωρίς καμία επαγγελματική εξήγηση.

Προσπάθησα αρκετές φορές να βρω μια απάντηση σχετικά με το ποια ήταν η συγκεκριμένη αιτία αυτής της κατάστασης και τι θα μπορούσα να κάνω για να επιλυθεί.

Ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να βιώσω το γεγονός ότι μια απόφαση που είχε προηγουμένως γίνει αποδεκτή από όλους, αργότερα αμφισβητήθηκε και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως λόγος για τον οποίο δεν μπορούσα να επιστρέψω. Αυτό μου είναι ακόμη πιο ακατανόητο, επειδή στο παρελθόν, αλλά και τώρα, αρκετοί παίκτες έχουν εκμεταλλευτεί παρόμοιες ευκαιρίες χωρίς ποτέ να αποτελέσει πρόβλημα.

Η υδατοσφαίριση είναι η ζωή μου. Όσοι με γνωρίζουν καταλαβαίνουν πόσο σοβαρά την παίρνω. Κάθε μου σκέψη περιστρέφεται γύρω από αυτήν και έχω καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να φτάσω σε αυτό το επίπεδο από παιδί.

Στην ομάδα μου, όπου μου δίνεται η ευκαιρία, κάνω τα πάντα για την επιτυχία της ομάδας. Το κίνητρό μου είναι εκεί και η πίστη μου στη δουλειά είναι ισχυρή. Αυτό που μου λείπει είναι η σαφής και ειλικρινής επικοινωνία.

Δεν θέλω να επιτεθώ σε κανέναν, αλλά για να γίνω κατανοητός: η ψυχική υγεία δεν είναι προνόμιο, αλλά βασική προϋπόθεση. Πιστεύω ότι η ουγγρική υδατοσφαίριση μπορεί να είναι πραγματικά δυνατή μόνο εάν δεν υπάρχει διαφορά από αυτή την άποψη μεταξύ του ενός παίκτη και του άλλου».