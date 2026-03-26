Άρχισαν οι ιστιοδρομίες για την πανελλήνια πρόκριση στα 420
Με δύο ιστιοδρομίες ξεκίνησε στον φαληρικό όρμο η 1η open πανελλήνια πρόκριση για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας στην διεθνή κατηγορία 420.
Τον αγώνα διοργανώνει ο Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και συμμετέχουν 37 πληρώματα από 10 ομίλους. Ανάμεσά τους είναι και τρία σκάφη από την Τουρκία.
Η εθνική ομάδα θα προκύψει μετά και το πανελλήνιο πρωτάθλημα που έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 3-7 Απριλίου στον Ν.Ο. Καλαμακίου.
Τα πρώτα έξι πληρώματα
- 1.Ιάσωνας Παναγόπουλος – Φεβρωνία Μπουζάνα Ν.Ο. Καλαμακίου 2β.
- 2.Γιάννης Τουρνής – Κυριάκος Ζαπονίδης Ν.Ο.Π. Φαλήρου 6
- 3.Δανάη Μιράντα Αγγελοπούλου - Αθηνά Σουλιώτη Ι.Ο.Π. 11
- 4.Ελεονώρα Χριστοφόρου – Λυδία Ράπτη Ν.Ο.Π. Φαλήρου 14
- 5.Μιχάλης Παπαδάκης – Επαμεινώνδας Βεντούρης Λαδάς Ν.Ο.Π. Φαλήρου 15
- 6.Φίλιππος Πορτοσάλτε – Ανδρέας Ψωμιάδης Ν.Ο. Καλαμακίου 15
Ο αγώνας ολοκληρώνεται το Σάββατο 28 Μαρτίου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.