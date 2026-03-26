Άρχισαν οι ιστιοδρομίες για την πανελλήνια πρόκριση στα 420

Το Σάββατο θα ολοκληρωθούν στο φαληρικό όρμο οι αγώνες της πρώτης όπεν πανελλήνιας πρόκρισης, προκειμένου να συγκροτηθεί η εθνική ομάδα στα 420.

Με δύο ιστιοδρομίες ξεκίνησε στον φαληρικό όρμο η 1η open πανελλήνια πρόκριση για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας στην διεθνή κατηγορία 420.

Τον αγώνα διοργανώνει ο Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και συμμετέχουν 37 πληρώματα από 10 ομίλους. Ανάμεσά τους είναι και τρία σκάφη από την Τουρκία.

Η εθνική ομάδα θα προκύψει μετά και το πανελλήνιο πρωτάθλημα που έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 3-7 Απριλίου στον Ν.Ο. Καλαμακίου.

Τα πρώτα έξι πληρώματα

1.Ιάσωνας Παναγόπουλος – Φεβρωνία Μπουζάνα Ν.Ο. Καλαμακίου 2β.

2.Γιάννης Τουρνής – Κυριάκος Ζαπονίδης Ν.Ο.Π. Φαλήρου 6

3.Δανάη Μιράντα Αγγελοπούλου - Αθηνά Σουλιώτη Ι.Ο.Π. 11

4.Ελεονώρα Χριστοφόρου – Λυδία Ράπτη Ν.Ο.Π. Φαλήρου 14

5.Μιχάλης Παπαδάκης – Επαμεινώνδας Βεντούρης Λαδάς Ν.Ο.Π. Φαλήρου 15

6.Φίλιππος Πορτοσάλτε – Ανδρέας Ψωμιάδης Ν.Ο. Καλαμακίου 15

Ο αγώνας ολοκληρώνεται το Σάββατο 28 Μαρτίου.



