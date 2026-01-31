Ο Παναθηναϊκός μπήκε νικηφόρα στο 2026, επικρατώντας με 23-9 της Χίου στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών.

Από εκεί που σταμάτησε συνέχισε ο Παναθηναϊκός τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του στη Waterpolo League ανδρών. Οι «πράσινοι» νίκησαν με 23-9 την ομάδα της Χίου και παρέμειναν αήττητοι και πρώτοι στον Α' Όμιλο.

Το σύνολο του Δημήτρη Μάζη δεν αντιμετώπισε προβλήματα κόντρα στου Χιώτες. Από το πρώτο ημίχρονο έβαλε τις βάσεις για ένα άνετο τρίποντο μια και κατάφερε να πάρει διψήφια διαφορά (16-4).

Στο δεύτερο ημίχρονο με το +12 να μοιάζει μη αναστρέψιμο, το «τριφύλλι» έριξε το ρυθμό του και διαχειρίστηκε με άνεση το προβάδισμα, το οποίο αύξησε κατά δύο γκολ έως το τέλος της αναμέτρησης για το 23-9.

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 9-2, 4-3, 3-2

Τα στατιστικά του ματς εδώ