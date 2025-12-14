Μία μεγάλη νίκη πανηγύρισε η Γλυφάδα κόντρα στον ΠΑΟΚ με σκορ 12-11, για την 11η αγωνιστική της Waterpolo League, πραγματοποιώντας τρομερή ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Γλυφάδα, πραγματοποιώντας μεγάλη ανατροπή, κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ με σκορ 12-11 για την 11η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.

Με τη νίκη αυτή οι «κυανόλευκοι» ανέβηκαν στους 15 βαθμούς, ισοβαθμώντας με τον Υδραϊκό που βρίσκεται στην τέταρτη θέση του Β' Ομίλου. Για τους Θεσσαλονικείς αυτή ήταν η τρίτη σερί ήττα, μένοντας στους 21 βαθμούς.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε ιδανικά για τον ΠΑΟΚ. Το σύνολο του Θοδωρή Χατζηθεοδώρου πήρε κεφάλι στο σκορ και συνάμα τρία γκολ προβάδισμα έως το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου (1-4). Η διαφορά αυτή διατηρήθηκε έως τη λήξη του πρώτου μέρους (4-7), αν και η Γλυφάδα βελτιώθηκε αισθητά στο επιθετικό κομμάτι.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Γλυφάδα με εκπληκτική άμυνα κράτησε ανέπαφη την εστία της. Ο ΠΑΟΚ σε εκείνο το σημείο αντιμετώπισε αρκετά θέματα στα μπλοκ, τα οποία και εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο η γηπεδούχος για να φέρει το ματς στα ίσα στην τρίτη περίοδο (7-7).

Η Γλυφάδα πήρε το προβάδισμα στο τελευταίο οκτάλεπτο, φτάνοντας στο +2 (10-8). Ο ΠΑΟΚ, από τη μεριά του συνήλθε επιθετικά και ανέτρεψε την εις βάρος του διαφορά (10-11), ωστόσο και πάλι η ομάδα των νοτίων προαστίων είχε τον τρόπο να κάνει ακόμη μία ανατροπή και να πάρει τη νίκη τελικό με σκορ 12-11.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 3-3, 3-0, 5-3

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ