Με ένα πολύ σημαντικό «διπλό» έκλεισε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του 2025 στη Waterpolo League ανδρών το Παλαιό Φάληρο, παίρνοντας τη νίκη με 10-9 επί του Εθνικού για την 11η αγωνιστική.

Με αυτό το... τρίποντο η ομάδα του Φαλήρου μείωσε στους δύο πόντους από τον Εθνικό και την τέταρτη θέση της βαθμολογίας στον Α' Όμιλο του πρωταθλήματος. Πιο συγκεκριμένα, ανέβηκαν στους 13 βαθμούς σε σχέση με τους «κυανόλευκους» που έμειναν στους 15.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε εξαιρετικά για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι πήραν τα ηνία στο ματς και συνάμα το ελάχιστο προβάδισμα στο τέλος του πρώτου οκτάλεπτου (3-4). Η διαφορά αυτή ανέβηκε έως το τέλος του ημιχρόνου κατά ένα γκολ, αλλά κράτησε για λίγο.

Ο Εθνικός στην αρχή του β' μέρους μπήκε με το πόδι στο... γκάζι και έφερε την αναμέτρηση στα ίσα με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στο τελευταίο οκτάλεπτο ισόπαλες με σκορ 7-7. Εκεί, οι δύο αντίπαλοι έδωσαν μεγάλες... μάχες, ωστόσο το Παλαιό Φάληρο ήταν αυτό που είχε τον τελευταίο λόγο.

Δυόμισι λεπτά πριν το τέλος του ματς ένα γκολ του Κάλη έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του (9-10), το οποίο έμεινε έως το τέλος της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 1-2, 3-1, 2-3

