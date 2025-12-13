Καταιγιστικός ήταν ο Απόλλων Σμύρνης κόντρα στη Λάρισα και με 30-5 πήρε τη νίκη για την 11η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών. Σημαντικό «διπλό» για το Περιστέρι...

To πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών έκλεισε με νίκες για Απόλλωνα Σμύρνης και Περιστέρι. Οι «κυανόλευκοι» ήταν καταιγιστικοί επί της Λάρισας, ενώ οι Περιστεριώτες πέρασαν από την έδρα του Υδραϊκού.

Στο ματς που έλαβε χώρα στο Σεράφειο κολυμβητήριο, ο Απόλλωνας Σμύρνης δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στη Λάρισα. Το +14 στο ημίχρονο κάνει ξεκάθαρο πως η αναμέτρηση μετετράπη σε παράσταση για ένα ρόλο από πολύ νωρίς.

Παρόμοια έκβαση είχε και το δεύτερο μισό του ματς. Οι Λαρισαίοι βρήκαν το δρόμο για τα δίχτυα της αντίπαλης εστίας τρεις φορές, με τους «κυανόλευκους» συνεχίζουν να σκοράρουν κατά ριπάς. Το 32-5 ήταν το τελικό σκορ της αναμέτρησης, το οποίο διατήρησε το σύνολο του Τεό Λοράντου στη δεύτερη θέση του Β' Ομίλου.

Τα οκτάλεπτα: 7-2, 8-0, 10-1, 7-2

Τα στατιστικά του ματς εδώ

Στο ματς που προηγήθηκε το Περιστέρι πήρε ένα σημαντικό «διπλό» επί του Υδραϊκού με σκορ 13-11. Η ομάδα των δυτικών προαστίων μείωσε στους τρεις βαθμούς από την 4η θέση με αυτή τη νίκη και διατηρεί τις ελπίδες της για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Οι Περιστεριώτες πήραν το προβάδισμα από το πρώτο οκτάλεπτο της αναμέτρηση, το οποίο και διατήρησαν έως το τέλος του ματς. Έβρισκαν πάντα την απάντηση στα γκολ του Υδραϊκού, φεύγοντας εν τέλει με ένα σημαντικό... τρίποντο από το κολυμβητήριο της Γλυφάδας.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 4-4, 1-1, 4-4

Τα στατιστικά του ματς εδώ