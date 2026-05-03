Απόλλων Σμύρνης: H απονομή του χάλκινου μεταλλίου στο Confrence Cup
O Aπόλλων Σμύρνης πήρε άριστα στο διήμερο των αγώνων του 1ου Final 4 του Conference Cup στο Ρέστειο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου.
Στις τάξεις της «ελαφράς ταξιαρχίας» το όνειρο κατάκτησης ενός δεύτερου ευρωπαϊκού τροπαίου, μετά το Challenger Cup το 2023, «έσβησε» μετά την ήττα από τη Χόνβεντ στον ημιτελικό με 16-12.
Τελικά η πίκρα του αποκλεισμού από τον μεγάλο τελικό για τους παίκτες του Απόλλωνα Σμύρνης, μετριάστηκε με τη νίκη επί του Πανιώνιου με 15-13 στον μικρό τελικό και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Την απονομή των μεταλλίων στους παίκτες και στον τεχνικό επιτελείο της ομάδας έκαναν ο πρόεδρος του ΓΣ Απόλλων Σμύρνης, Σπύρος Μίντζης και ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, Γιώργος Αφρουδάκης.
