Με νίκες ολοκλήρωσαν τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις πριν το διάλειμμα για τις Εθνικές ομάδες, οι Παναθηναϊκός και Πανιώνιος για την 11η αγωνιστική της Waterpolo League.

Νικηφόρα αποτελέσματα περιείχε το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών για τον Παναθηναϊκός και τον Πανιώνιο. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 19-7 των Χανίων, ενώ η ομάδα της Νέας Σμύρνης πήρε τη νίκη με 21-10 κόντρα στο ΝΟ Πατρών.

Το σύνολο του Δημήτρη Μάζη διατήρησε το αήττητό του στον Α' Όμιλο, παραμένοντας στην κορυφή με το +6 από τη δεύτερη Βουλιαγμένη. Από την άλλη, ο Πανιώνιος διατήρησε την απόσταση των τριών βαθμών από τη δεύτερη θέση, φτάνοντας τους 24 βαθμούς.

Αναλυτικότερα, οι «πράσινοι» μπήκαν πολύ δυνατά στην αναμέτρηση και ανέβασαν την υπέρ τους διαφορά (1-5). Στο δεύτερο οκτάλεπτο, μάλιστα, διατήρησαν ανέπαφη την εστία τους και με πέντε τέρματα ενεργητικό έφεραν την απόσταση στα εννέα γκολ (1-10).

Στο δεύτερο ημίχρονο τα Χανιά ανέβασαν ρυθμό επιθετικά, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν τους επέτρεψε να μειώσουν στο σκορ. Με το +12 πήγε το «τριφύλλι» στο τέταρτο οκτάλεπτο, το οποίο διατήρησε έως το τέλος της αναμέτρησης με το 19-7 να είναι το τελικό σκορ.

Τα οκτάλεπτα: 1-5, 0-5, 3-6, 3-3

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Στο ματς της Πάτρας, ο Πανιώνιος έκανε κυριαρχική νίκη με σκορ 21-10. Ο ΝΟ Πατρών, αν και παρουσιάστηκε ανταγωνιστικός στο πρώτο οκτάλεπτο, στη συνέχεια απεδείχθη αδύναμος να διατηρήσει το ρυθμό του.

Το +2 της πρώτης περιόδου υπέρ του Πανιώνιου έγινε +5 στο ημίχρονο. Οι παίκτες του Κώστα Δήμου έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη, αυξάνοντας το υπέρ του προβάδισμα, το οποίο εκτόξευσαν στο τελευταίο οκτάλεπτο. Το 21-10 ήταν το τελικό σκορ στον αγώνα.

Τα οκτάλεπτα: 4-6, 1-4, 2-3, 3-8

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ