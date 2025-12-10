LIVE Streaming: Παναθηναϊκός - Πανιώνιος

Παρακολουθήστε σε Live Streaning την εξ' αναβολής αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική της Waterpolo League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Πανιώνιο...

Μετά την επικράτηση κόντρα στη Βουλιαγμένη, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανιώνιο για την εξ' αναβολής μεταξύ τους αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται αντιμέτωπες οι δύο ομάδες στη σεζόν. Οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη για να κλειδώσουν και... τυπικά την πρωτιά στον Α' Όμιλο της Waterpolo League, ενώ οι «κυανέρυθροι» θέλουν τη νίκη για να πλησιάσουν τη Βουλιαγμένη στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Το πρώτο σπριντ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 21:30, ενώ η μετάδοση γίνεται από το ΚΟΕ ΤV.