Ο Απόλλων Σμύρνης πέρασε νικηφόρα από τη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας με 21-13 του ΠΑΟΚ για τη 10η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών...

Μπορεί να μην ξεκίνησε καλά το ματς, αλλά παρέμεινε στο... κυνήγι του Ολυμπιακού ο Απόλλων Σμύρνης. Κόντρα στον ΠΑΟΚ, στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο πήρε μία σημαντική νίκη με σκορ 21-13 για την 10η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.

Με τη νίκη αυτή έπιασε τον Ολυμπιακό στους 27 βαθμούς, έχοντας παράλληλα έναν αγώνα περισσότερο στον Β' Όμιλος της μεγάλης κατηγορίας.

Αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να πάρει τα ηνία στο ματς μετά το πρώτο σπριντ. Οι Θεσσαλονικείς το κατάφεραν αυτό παίρνοντας κεφάλι στο σκορ, το οποίο διατήρησαν έως το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου (5-3). Βέβαια, ο Απόλλων Σμύρνης έβγαλε αντίδτραση και με βελτιωμένη άμυνα κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να πάρει προβάδισμα δύο γκολ πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου (7-9).

Στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης τα πράγματα δεν άλλαξαν. Οι παίκτες του Τεό Λοράντου είχαν επιβάλλει το ρυθμό τους και πολύ γρήγορα ανέβασαν κι άλλο τη διαφορά τους. Το +5 (9-14) για τους φιλοξενούμενους στο τέταρτο οκτάλεπτο ήταν μία ικανή διαφορά για να τους δώσει τη νίκη. Ωστόσο, μπόρεσε να προσθέσει ακόμη τρία τέρματα στο προβάδισμά τους για να φτάσουν στο τελικό 21-13.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 2-6, 2-5, 4-7

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ