Νίκες είχε το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής στην Waterpolo League ανδρών για Πανιώνιο και Υδραϊκό κόντρα σε Εθνικό και Λάρισα αντίστοιχα.

Ευρείες νίκες πέτυχαν Υδραϊκός και Πανιώνιος στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών, απέναντι σε Λάρισα και Εθνικό αντίστοιχα.

Οι νίκες αυτές έδωσαν ένα σημαντικό τρίποντο σε κάθε ομάδα. Οι «κυανέρυθροι» παρέμειναν στην 3η θέση του Α' Ομίλου ανεβάζοντας τη διαφορά τους από τον τέταρτο Εθνικό. Ενώ ο Υδραϊκός μείωσε τη διαφορά από τον τρίτο ΠΑΟΚ στον Β' Όμιλο.

Τα δύο ματς πραγματοποιήθηκαν παράλληλα. Το ματς που ολοκληρώθηκε πρώτο ήταν αυτό στη Νέα Σμύρνη. Εκεί, ο Πανιώνιος επικράτησε με 18-8 του Εθνικού. Μία αναμέτρηση, στην οποία οι γηπεδούχοι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα και σε κάθε περίοδο διεύρυναν το προβάδισμά τους, πραγματοποιώντας ένα εύκολο απόγευμα.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 4-3, 5-2, 5-2

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Στο άλλο παιχνίδι, ο Υδραϊκός δεν είχε κανένα θέμα κόντρα στην αδύναμη Λάρισα. Με σκορ 22-9 έκανε έκανε... περίπατο στον θεσσαλικό κάμπο. Ένα παιχνίδι, το οποίο δεν χρήζει μεγάλης αγωνιστικής ανάλυσης, μιας και η ομάδα της Ύδρας δεν ανησύχησε σε κανένα λεπτό του ματς κόντρα στους Λαρισαίους.

Τα οκτάλεπτα: 2-4, 1-5, 3-6, 3-7

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ.