Ολυμπιακός - Περιστέρι 17-7: «Περίπατος» για τους «ερυθρόλευκους»
Μετά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για το Champions League, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα εγχώρια αγωνιστικά δρώμενα. Χωρίς ν' αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα επικράτησε με 17-7 του Περιστερίου στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής στη Waterpolo League.
H νίκη αυτή διατήρησε τον Ολυμπιακό στην κορυφή του Β' Ομίλου με 27 βαθμούς, έχοντας και έναν αγώνα λιγότερο, από τον δεύτερο Απόλλων Σμύρνης ο οποίος παίζει κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.
Ως προς το αγωνιστικό κομμάτι, οι νταμπλούχοι Ελλάδας πήραν από πολύ νωρίς τον έλεγχο στην αναμέτρηση. Ξέφυγαν με τρία γκολ διαφορά (4-1), την οποία στη συνέχεια μεγάλωσαν. Το τέλος του πρώτου μισού βρήκε το σύνολο του Έλβις Φάτοβιτς να προηγείται με τέσσερα γκολ (9-5).
Με το σκορ να μην παίρνει μεγάλες διαστάσεις, ο Ολυμπιακός μπόρεσε να διαχειριστεί το ρυθμό και κάνοντας τα... απαιτούμενα ολοένα και διεύρυνε το υπέρ του προβάδισμα. Το +6 (13-7) στην αρχή της τέταρτης περιόδου ήταν αρκετό για να δώσει το τρίποντο στους «ερυθρόλευκους».
Με 4-0 σερί στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός έφτασε τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό με το 17-7 να είναι το τελικό σκορ του ματς.
Τα οκτάλεπτα: 4-2, 5-3, 4-2, 4-0
Τα στατιστικά του αγώνα εδώ
