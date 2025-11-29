Με νίκες έκλεισαν το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός...

Εύκολο απόγευμα σε Πάτρα και Γλυφάδα είχαν οι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών.

Ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε καθόλου κόντρα στον ΝΟ Πατρών, επικρατώντας του 30-7 για να πάρει ένα τρίποντο το οποίο τον επανέφερε ξανά στην κορυφή του Α' Ομίλου όπου ισοβαθμεί με τη Βουλιαγμένη έχοντας και αγώνα λιγότερο.

Το σύνολο του Δημήτρη Μάζη έβαλε από την αρχή τις βάσεις για μία εύκολη επικράτηση. Αν και ο ΝΟ Πατρών κατάφερνε να βρει γκολ, οι «πράσινοι» κατάφερναν πάντα να διευρύνουν το προβάδισμά τους.

Στο τέλος της τρίτης περιόδου, ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει τα 20 γκολ. Το τελευταίο οκτάλεπτο ήταν διαδικαστικό, με τους φιλοξενούμενους να φτάνουν τα 30 γκολ, χωρίς να δεχθούν κάποιο τέρμα και να διαμορφώσουν το τελικό 30-7.

Τα οκτάλεπτα: 2-6, 3-7, 2-7, 0-10

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Αναφορικά με το ματς στη Γλυφάδα, ο Ολυμπιακός έκανε κυριαρχικό πέρασμα από την πόλη των νοτίων προστίων. Με νίκη 29-9 κόντρα στην ομώνυμη ομάδα πήρε το «τρίποντο», διατηρώντας το αήττητο του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Με αυτή τη νίκη παρέμεινε στην κορυφή του Β' Ομίλου με 24 βαθμούς, έχοντας παράλληλα και έναν αγώνα λιγότερο από τον δεύτερο Απόλλων Σμύρνης (21 βαθμοί).

Σχετικά με το ματς, ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυναμικά θέλοντας να διαγράψει όποιες ελπίδες είχε η ομάδα της Γλυφάδας για κάτι θετικό. Στο ημίχρονο, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αποκτήσει προβάδισμα εννέα γκολ (5-14).

Στο δεύτερο μισό της αναμέτρησης, οι Πειραιώτες δεν χαλάρωσαν καθόλου στο επιθετικό κομμάτι και με συνοπτικές διαδικασίες έφτασαν την απόσταση στα 20 γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 29-9.

Τα οκτάλεπτα: 3-8, 2-6, 2-8, 2-7

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ