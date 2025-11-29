Εύκολες επικρατήσεις πέτυχαν Βουλιαγμένη και Περιστέρι, ανοίγοντας το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών...

Με δυναμικό τρόπο μπήκαν στο πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών η Βουλιαγμένη και το Περιστέρι, επικρατώντας του Παλαιού Φαλήρου και της Λάρισας αντίστοιχα.

Με αυτή τη νίκη η Βουλιαγμένη ανέβηκε προσωρινά στην πρώτη θέση του Α' Ομίλου, έχοντας δύο αγώνες παραπάνω από τον Παναθηναϊκό, ενώ το Περιστέρι ανέβηκε στους 9 βαθμούς ισοβαθμώντας με την ομάδα της Γλυφάδας στον Β' Όμιλο.

Αναφορικά με το ματς στο κολυμβητήριο του Λαιμού, η Βουλιαγμένη μπήκε νωθρά στο ματς. Αυτό της έδωσε το ελάχιστο προβάδισμα, στο τέλος του πρώτου οκτάλεπτου, κόντρα στο Παλαιό Φάληρο (2-1). Βέβαια, στη συνέχεια οι γηπεδούχοι βελτίωσα στο μέγιστο την άμυνά τους και με έξι γκολ ενεργητικό έναντι μηδενός παθητικό κατάφεραν να μπουν με 7 γκολ προβάδισμα στο τελευταίο οκτάλεπτο (8-1).

Παρόμοιο ήταν το επιθετικό της ντεμαράζ στην τέταρτη περίοδο. Σκόραρε έξι φορές, δέχθηκε ένα τέρμα για να διαμορφωθεί το τελικό 14-2 στην αναμέτρηση.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 3-0, 3-0, 6-1

Παράλληλα με την αναμέτρηση στα νότια προάστια, το Περιστέρι στην έδρα του κυριάρχησε της Λάρισας με 22-10. Οι γηπεδούχοι, όπως μαρτυρά το σκορ, δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στο κολυμβητήριο της Χωράφας.

Κρατώντας ανέπαφη την εστία τους στο πρώτο οκτάλεπτο, οι Περιστεριώτες έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για ένα εύκολο τρίποντο (7-0). Σε αυτή τη διαφορά... πάτησαν οι γηπεδούχοι και στη συνέχεια διεύρυναν το προβάδισμά τους, παρά τη βελτίωση των Λαρισαίων στο επιθετικό κομμάτι.

Τα οκτάλεπτα: 7-0, 4-3, 7-4, 4-3

