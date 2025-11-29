Γλυφάδα: Άνετη πρεμιέρα στους ομίλους του Euro Cup γυναικών
H Γλυφάδα μετέτρεψε σε υγιεινό περίπατο το πρώτο της παιχνίδι στη φάση των ομίλων του Euro Cup, επικρατώντας της ισραηλινής Χαποέλ Γιοκνίμ με 12-7 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά.
Ο αγώνας ήταν για την 2η αγωνιστική του Β' Ομίλου, όπου συμμετέχει και η ουγγρική Βαζούτας, που με τη σειρά της είχε νικήσει την ισραηλινή ομάδα με 15-12 στο εναρκτήριο παιχνίδι του ομίλου. Συνολικά από τους τέσσερις ομίλους των τριών ομάδων, οι δύο πρώτες συνεχίζουν στα προημιτελικά.
Η Γλυφάδα προηγήθηκε με 6-0 στο 10ο λεπτό κι έκλεισε το 2ο οκτάλεπτο με ανάλογο προβάδισμα (8-2). Η Χάποελ μείωσε μείωσε σε 8-5 και 9-5, όμως ο ΑΝΟΓ επανέφερε τη διαφορά στα έξι γκολ (11-5), με την ολοκλήρωση του 3ου οκταλέπτου. H Λασκαρίδου έκανε το 12-5 στα μέσα της τελευταίας περιόδου, με τη φιλοξενούμενη ομάδα να διαμορφώνει το τελικό 12-7.
Τα οκτάλεπτα: 5-0, 3-2, 3-3, 1-2.
Γλυφάδα (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Π. Νίνου, Μουστακαρία 1, Λούδη, Γρηγοροπούλου 3, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 2, Οτσόα 3, Τζωρτζακάκη 1, Λασκαρίδου 2, Σαλταμανίκα, Τσιάρα, Μουστάκα.
Χάποελ (Μίλος Μπράντιτς): Λεβινστάιν 4, Μενάκερμαν 1, Ραχούμ 1, Φάρκας 1.
Η βαθμολογία στον Β' Όμιλο
- 1.Γλυφάδα 3 (1 αγ.
- 2.Βαζούτας 3 (1 αγ.)
- 3.Χαποέλ 0 (2 αγ.)
Η 3η αγωνιστική 13/12
- Βαζούτας-Γλυφάδα
