Η Βουλιαγμένη επικράτησε σε όλα τα επίπεδα απέναντι στον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη (17-9), για την 8η αγωνιστική στη Water Polo League ανδρών.

Η Βουλιαγμένη έκανε ό,τι ήθελε με αντίπαλο τον Πανιώνιο στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, επικρατώντας με 17-9, στον αγώνα που ολοκλήρωσε την 8η αγωνιστική στην α' φάση του Water Polo League ανδρών.

Οι «μπέμπηδες» πέτυχαν την 7η νίκη τους κι έπιασαν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή του Α΄ Ομίλου, με το «τριφύλλι» να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό με τον Πανιώνιο για την 6η αγωνιστική στο «Σεράφειο», που έχει οριστεί για την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου.

Μετά το αρχικό 2-2 η Βουλιαγμένη με πέντε αναπάντητα γκολ ξέφυγε με 7-2, παίρνοντας τον έλεγχο στον αγώνα, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται με 8-4. Με νέο ξέσπασμα η Βουλιαγμένη άνοιξε τη διαφορά στο 12-4 και να μπαίνει στην τελευταία περίοδο με αέρα οκτώ γκολ (13-5), φθάνοντας με άνεση στο τελικό 17-9.

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 2-3, 1-5, 4-4

Πανιώνιος (Δήμου): Πόρτερ, Παυλοστάθης, Κ. Μπιτσάκος, Καρατζάς, Παπάκος, Τακάτα 2, Α. Μπιτσάκος 2, Τρασάι, Μουρίκης, Γούνας 2, Κουκούνας, Καπετανάκης 2, Μαυροβουνιώτης, Ανδριανόπουλος 1, Μότσιας.

Βουλιαγμένη (Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης 1, Αγγελόπουλος, Τόττης 3, Λεβαντής, Τρούλος 2, Ούμποβιτς 1, Μαντζουρίδης, Σαπουνάκης 1, Καστρινάκης 2, Τε Ριέλε 1, Σπάχιτς 2, Γιαννάτος 1, Γιαννόπουλος, Μπελέσης 3, Δεληγιάννης.

Πρώτη νίκη για τα Χανιά

Με ένα ξέσπασμα στο 2ο ημίχρονο τα Χανιά νίκησαν τη Χίο με 14-11 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, πετυχαίνοντας την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα.

Τα οκτάλεπτα: 5-6, 1-2, 5-2, 3-1

ΝΟ Χανίων (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Τουρκομένης, Σκουνάκης, Ράτζκο 4, Παππάς 1, Τοράκης 2, Δρίτσας, Ζουζούνης 2, Λεγάκης, Μαζοκοπάκης, Χαραλαμπόπουλος 3, Τζανακάκης 2, Κουτρουλάκης, Σολογάνης, Χατζάκης

ΝΟ Χίου (Μάκης Μικέδης): Καρακούρος, Μιμίδης, Μπουρίκας 1, Παπαγεωργίου 2, Καστρινάκης 1, Θεοδόσης-Παπαλουκάς 2, Πανταζόπουλος 1, Αποστολάκης, Μπεριστιάνος 3, Κόκκινος, Δαμίγος, Δευτεραίος 1, Πικρίδας

Η βαθμολογία στον Α' Όμιλο

(8η αγωνιστική)