Σημαντική νίκη κόντρα στη Γλυφάδα πανηγύρισε ο Υδραϊκός με σκορ 9-7, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής στη Waterpolo League...

Στο ματς που έκλεισε το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Watepolo League, ο Υδραϊκός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη επί της Γλυφάδας με σκορ 9-7. Με αυτή τη νίκη, οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στους εννέα βαθμούς, ισοβαθμώντας με τη σημερνή αντίπαλό τους.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να μπαίνουν καλύτερα. Η Γλυφάδα έφτασε στα τρία τέρματα διαφορά, την οποία διατήρησε έως το τέλος του πρώτο ημιχρόνου (5-2). Βέβαια, στο τρίτο οκτάλεπτο, η ομάδα του Υδραϊκού πραγματοποίησε μία εξαιρετική αντίδραση, παίρνοντας αρκετές επιθετικές λύσεις από τους φουνταριστούς της.

Αρχικά μείωσαν στο ελάχιστο (7-6) και στη συνέχεια με εξαιρετική αμυντική λειτουργία έκαναν επί μέρους 4-1 για να διαμορφώσουν το τελικό 9-7 στην αναμέτρηση που έλαβε χώρα στο κολυμβητήριο του Λαιμού.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-1, 1-3, 1-4

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Α’ Όμιλος

Αποτελέσματα:

ΝΟ Πατρών – Χίος 12-13

Πανιώνιος – Παλ. Φάληρο 20-10

Χανιά – Βουλιαγμένη 5-17

Εθνικός – Παναθηναϊκός 8-20

Βαθμολογία

Παναθηναϊκός 18 (6 αγ.) Βουλιαγμένη 18 Πανιώνιος 15 (6 αγ.) Παλαιό Φάληρο 9 Εθνικός 9 Χίος 9 Χανιά 1 ΝΟ Πατρών 1

Β’ Όμιλος

Αποτελέσματα

ΟΦΘ – Περιστέρι 10-8

ΠΑΟΚ – Λάρισα 28-7

Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 14-15

Γλυφάδα – Υδραϊκός 7-9

Βαθμολογία