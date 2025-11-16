Waterpolo League: Μεγάλη ανατροπή του Υδραϊκού και επιστροφή στις νίκες
Στο ματς που έκλεισε το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Watepolo League, ο Υδραϊκός πήρε μία πολύ σημαντική νίκη επί της Γλυφάδας με σκορ 9-7. Με αυτή τη νίκη, οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στους εννέα βαθμούς, ισοβαθμώντας με τη σημερνή αντίπαλό τους.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να μπαίνουν καλύτερα. Η Γλυφάδα έφτασε στα τρία τέρματα διαφορά, την οποία διατήρησε έως το τέλος του πρώτο ημιχρόνου (5-2). Βέβαια, στο τρίτο οκτάλεπτο, η ομάδα του Υδραϊκού πραγματοποίησε μία εξαιρετική αντίδραση, παίρνοντας αρκετές επιθετικές λύσεις από τους φουνταριστούς της.
Αρχικά μείωσαν στο ελάχιστο (7-6) και στη συνέχεια με εξαιρετική αμυντική λειτουργία έκαναν επί μέρους 4-1 για να διαμορφώσουν το τελικό 9-7 στην αναμέτρηση που έλαβε χώρα στο κολυμβητήριο του Λαιμού.
Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-1, 1-3, 1-4
Τα στατιστικά του αγώνα εδώ
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:
Α’ Όμιλος
Αποτελέσματα:
- ΝΟ Πατρών – Χίος 12-13
- Πανιώνιος – Παλ. Φάληρο 20-10
- Χανιά – Βουλιαγμένη 5-17
- Εθνικός – Παναθηναϊκός 8-20
Βαθμολογία
- Παναθηναϊκός 18 (6 αγ.)
- Βουλιαγμένη 18
- Πανιώνιος 15 (6 αγ.)
- Παλαιό Φάληρο 9
- Εθνικός 9
- Χίος 9
- Χανιά 1
- ΝΟ Πατρών 1
Β’ Όμιλος
Αποτελέσματα
- ΟΦΘ – Περιστέρι 10-8
- ΠΑΟΚ – Λάρισα 28-7
- Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 14-15
- Γλυφάδα – Υδραϊκός 7-9
Βαθμολογία
- Ολυμπιακός 18 (6 αγ.)
- Απόλλων Σμύρνης 18
- ΠΑΟΚ 15 (6 αγ.)
- Υδραϊκός 9
- Γλυφάδα 9
- ΟΦΘ 6
- Περιστέρι 6
- Λάρισα 0
