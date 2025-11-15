Ο Παναθηναϊκός πέρασε με άνεση από τον Πειραιά
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις επιτυχίες, συνεχίζοντας την αλάνθαστη πορεία του στη Water Polo League ανδρών, το «τριφύλλι» νίκησε με άνεση τον Εθνικό με 20-8 σε αγώνα για την 7η αγωνιστική στον Α' Όμιλο της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος.
Μετά την ήττα από τη Βουλιαγμένη στο Euro Cup, ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε σε εύκολη επικράτηση τον αγώνα με τον Εθνικό, πετυχαίνοντας την 6η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, καθώς υπάρχει και ο αγώνας με τον Πανιώνιο στο «Σεράφειο», που θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου.
Τα οκτάλεπτα: 1-5, 3-4, 1-7, 3-4.
Τα στατιστικά στοιχεία εδώ
Oι βαθμολογίες (7η αγωνιστική)
Α' Όμιλος
- 1.Παναθηναϊκός 18 (6 αγ.)
- 2.Βουλιαγμένη 18
- 3.Πανιώνιος 15 (6 αγ.)
- 4.Εθνικός 9
- 5.Χίος 9
- 6.Π. Φάληρο 9
- 7.Χανιά 1
- 8.ΝΟ Πατρών 1
Β' Όμιλος
- 1.Ολυμπιακός 18 (6 αγ.)
- 2.Απόλλων Σμύρνης 18
- 3.ΠΑΟΚ 15 (6 αγ.)
- 4.Γλυφάδα 9
- 5.Υδραϊκός 6
- 6.ΓΣ Περιστερίου 6
- 7.ΟΦ Θαλάσσης 6
- 8.Λάρισα 0
