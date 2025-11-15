Ο Παναθηναϊκός πέρασε με άνεση από τον Πειραιά

Ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Εθνικό με 20-8 στον Πειραιά, συνεχίζοντας χωρίς βαθμολογική απώλεια στη Water Polo League.

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις επιτυχίες, συνεχίζοντας την αλάνθαστη πορεία του στη Water Polo League ανδρών, το «τριφύλλι» νίκησε με άνεση τον Εθνικό με 20-8 σε αγώνα για την 7η αγωνιστική στον Α' Όμιλο της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος.

Μετά την ήττα από τη Βουλιαγμένη στο Euro Cup, ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε σε εύκολη επικράτηση τον αγώνα με τον Εθνικό, πετυχαίνοντας την 6η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, καθώς υπάρχει και ο αγώνας με τον Πανιώνιο στο «Σεράφειο», που θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου.

Τα οκτάλεπτα: 1-5, 3-4, 1-7, 3-4.

Oι βαθμολογίες (7η αγωνιστική)

Α' Όμιλος

1.Παναθηναϊκός 18 (6 αγ.)

2.Βουλιαγμένη 18

3.Πανιώνιος 15 (6 αγ.)

4.Εθνικός 9

5.Χίος 9

6.Π. Φάληρο 9

7.Χανιά 1

8.ΝΟ Πατρών 1

Β' Όμιλος