Μοιρασιά για Γλυφάδα και Άλιμο, με το απόλυτο ο Εθνικός

Ο Άλιμος φάνηκε να φθάνει στη νίκη, όμως στο τέλος η Γλυφάδα έκανε τη ζημιά, παίρνοντας τον βαθμό της ισοπαλίας (11-11), ο Εθνικός μαζί με τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Water Polo League γυναικών.

Η Γλυφάδα είχε την τελευταία λέξη απέναντι στον Άλιμο και με τρία γκολ στα τελευταία έξι λεπτά, έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας με 11-11, σε αγώνα για την 6η αγωνιστική στη Water Polo League γυναικών.

Ο αγώνας στο κολυμβητήριο του Λαιμού είχε πολλές διακυμάνσεις, η Γλυφάδα- τυπικά γηπεδούχος- προηγήθηκε με 4-1 και τον Άλιμο να πλησιάζει στο 4-3.

Η Γλυφάδα πήρε ξανά διαφορά τριών γκολ, με 6-3 και 7-4 στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου. Ο Άλιμος προσπέρασε με 8-7, με τις ομάδες να μπαίνουν στο τελευταίο οκτάλεπτο, ισόπαλες στο 8-8.

Ο Άλιμος με γκολ από τις Μαργαρίτη, Πάτρα και Μπιτσάκου ξέφυγε με 11-8, στα 6:10 πριν από το τέλος, όμως η Γλυφάδα είχε απάντηση, οι Τέρνερ και Οτσόα μείωσαν σε 11-10 (3:50) και η Γρηγοροπούλου διαμόρφωσε το τελικό 11-11, στο 1:19 πριν από το τέλος.

Νωρίτερα στο ίδιο κολυμβητήριο ο Εθνικός δεν είχε προβλήματα απέναντι στην τυπικά γηπεδούχο ομάδα των Χανίων, επικρατώντας με 16-8, με την πειραϊκή ομάδα να σημειώνει την 6η νίκη της και μαζί με τον Ολυμπιακό να βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.



Τα στοιχεία των αγώνων - Βαθμολογία

Χανιά - Εθνικός 8-16

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 3-3, 0-4, 3-7

ΝΟ Xανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 2, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 2, Στρατηδάκη 2, Κώτσια, Πάτερου 1, Φράγκου, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη, Ιγνατίου, Βούλγαρη

Εθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη 3, Τσιουγκρή 2, Οικονόμου, Μάμογλου, Τσιμάρα 3, Χατζηκυριακάκη 1, Μπέτα, Σταυρίδου 1, Κανετίδου, Μπενέκου 1, Κοντογιάννη 4, Μπεκρή, Μούζη, Σπανδωνίδου 1

Γλυφάδα - Άλιμος 11-11

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 1-1, 2-4, 3-3.

ΑΝΟΓ (Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Π. Νίνου, Μουστακαρία, Λούδη, Γρηγοροπούλου 3, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 2, Οτσόα 4, Τζωρτζακάκη 2, Μουστάκα, Σαλταμανίκα, Τσιάρα, Κολοβού, Δασκαλάκη.

Άλιμος (Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 3, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου 1, Α. Μπιτσάκου 3, Χαλδαίου 1, Κανελλοπούλου, Πάτρα 1, Μ. Παπαδοπούλου 1, Μπόσφελντ 1, Μανή, Βελέντζα, Λέκκου, Καραμάνη, Δροσοπούλου-Σπάθη.



Η βαθμολογία

(6η αγωνιστική)