Water Polo League γυναικών: Μοιρασιά για Γλυφάδα και Άλιμο, με το απόλυτο ο Εθνικός
Η Γλυφάδα είχε την τελευταία λέξη απέναντι στον Άλιμο και με τρία γκολ στα τελευταία έξι λεπτά, έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας με 11-11, σε αγώνα για την 6η αγωνιστική στη Water Polo League γυναικών.
Ο αγώνας στο κολυμβητήριο του Λαιμού είχε πολλές διακυμάνσεις, η Γλυφάδα- τυπικά γηπεδούχος- προηγήθηκε με 4-1 και τον Άλιμο να πλησιάζει στο 4-3.
Η Γλυφάδα πήρε ξανά διαφορά τριών γκολ, με 6-3 και 7-4 στο ξεκίνημα της 3ης περιόδου. Ο Άλιμος προσπέρασε με 8-7, με τις ομάδες να μπαίνουν στο τελευταίο οκτάλεπτο, ισόπαλες στο 8-8.
Ο Άλιμος με γκολ από τις Μαργαρίτη, Πάτρα και Μπιτσάκου ξέφυγε με 11-8, στα 6:10 πριν από το τέλος, όμως η Γλυφάδα είχε απάντηση, οι Τέρνερ και Οτσόα μείωσαν σε 11-10 (3:50) και η Γρηγοροπούλου διαμόρφωσε το τελικό 11-11, στο 1:19 πριν από το τέλος.
Νωρίτερα στο ίδιο κολυμβητήριο ο Εθνικός δεν είχε προβλήματα απέναντι στην τυπικά γηπεδούχο ομάδα των Χανίων, επικρατώντας με 16-8, με την πειραϊκή ομάδα να σημειώνει την 6η νίκη της και μαζί με τον Ολυμπιακό να βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.
Τα στοιχεία των αγώνων - Βαθμολογία
- Χανιά - Εθνικός 8-16
Τα οκτάλεπτα: 2-2, 3-3, 0-4, 3-7
ΝΟ Xανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 2, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 2, Στρατηδάκη 2, Κώτσια, Πάτερου 1, Φράγκου, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη, Ιγνατίου, Βούλγαρη
Εθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη 3, Τσιουγκρή 2, Οικονόμου, Μάμογλου, Τσιμάρα 3, Χατζηκυριακάκη 1, Μπέτα, Σταυρίδου 1, Κανετίδου, Μπενέκου 1, Κοντογιάννη 4, Μπεκρή, Μούζη, Σπανδωνίδου 1
- Γλυφάδα - Άλιμος 11-11
Τα οκτάλεπτα: 5-3, 1-1, 2-4, 3-3.
ΑΝΟΓ (Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Π. Νίνου, Μουστακαρία, Λούδη, Γρηγοροπούλου 3, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 2, Οτσόα 4, Τζωρτζακάκη 2, Μουστάκα, Σαλταμανίκα, Τσιάρα, Κολοβού, Δασκαλάκη.
Άλιμος (Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 3, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου 1, Α. Μπιτσάκου 3, Χαλδαίου 1, Κανελλοπούλου, Πάτρα 1, Μ. Παπαδοπούλου 1, Μπόσφελντ 1, Μανή, Βελέντζα, Λέκκου, Καραμάνη, Δροσοπούλου-Σπάθη.
Η βαθμολογία
(6η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 18
- 2.Εθνικός 18
- 3.Βουλιαγμένη 15
- 4.Πανιώνιος 12
- 5.Άλιμος 10
- 6.Χανιά 9
- 7.ΠΑΟΚ 9
- 8.Γλυφάδα 7
- 9.ΝΕ Πατρών 3
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 3
- 11.ΝΟ Πατρών 3
- 12.Ρέθυμνο 0
