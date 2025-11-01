Waterpolo League Women: Mε άνεση ο Ολυμπιακός, τρίποντο ο Πανιώνιος και ο ΠΑΟΚ
Ο Ολυμπιακός συνέχισε την απόλυτη πορεία του στη Waterpolo League γυναικών με μια ακόμη άνετη επικράτηση, αυτή τη φορά οι «ερυθρόλευκες» νίκησαν τον ΝΟ Πατρών με 27-6 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, για την έκτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια.
Με πρώτη σκόρερ μια Πατρινιά, την Ντένια Κουρέτα με έξι γκολ και τη Χριστίνα Σιούτη να προσθέτει άλλα πέντε, ο Ολυμπιακός έφθασε σε μια εύκολη επικράτηση απέναντι στο ΝΟΠ και ήδη η πειραϊκή ομάδα σε έξι αγώνες έχει πετύχει 125 γκολ κι έχει δεχθεί μόλις 41.
Την 3η διαδοχική νίκη και 4η συνολικά πέτυχε ο Πανιώνιος, επικρατώντας επί του Ρεθύμνου με 18-8 στη Νέα Σμύρνη, με τις Μαργαρίτα Πλευρίτου, Μαργαρίτα Μπιτσάκου, Λαμπροπούλου και Ρένερ να πετυχαίνουν από τρία γκολ.
Με τη Σιμέλα - Μελίνα Καρυπίδου να σημειώνει επτά γκολ, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας εκτός έδρας επί της ΝΕ Πατρών με 16-11.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία (6η αγωνιστική)
Σάββατο 1/11
- Ολυμπιακός - ΝΟΠ 27-6
Τα οκτάλεπτα: 7-1, 9-1, 6-2, 5-2
Ολυμπιακός (Δημήτρης Κραβαρίτης): Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Διρχαλίδου, Κουρέτα 6, Σάντα 3, Τριχά 3, Κραβαρίτη, Σιούτη 5, Μπίκου 3, Νίνου 1, Τορνάρου 3, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 1, Λαναρά 2
ΝΟ Πατρών (Βασίλης Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κροτό 2, Γεωργία Ζαφειράκη, Καλογέρη, Γροζοπούλου, Αθανασοπούλου, Πασσά, Ράντονιτς 3, Μοιράλη, Αναστασίου, Καυκιά, Λυκοθανάση 1, Παπαδημητρίου, Μαρία Ζαφειράκη, Κασπίρη
- Πανιώνιος - Ρέθυμνο 18-8
Τα οκτάλεπτα: 5-1, 4-1, 5-1, 4-5.
Τα σαστιστικά στοιχεία εδώ
- ΝΕ Πατρών – ΠΑΟΚ 11-16
Τα οκτάλεπτα: 2-4, 3-3, 2-2, 4-7.
Τα σταστιστικά στοιχεία εδώ
- 18:30 Ηλιούπολης ΓΣ Ηλιούπολης - Βουλιαγμένη
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
- 12:00 Κολ. Βουλιαγμένης Χανιά - Εθνικός
- 18:15 Κολ. Βουλιαγμένης Γλυφάδα - Άλιμος (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)
Η βαθμολογία
(6η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 18
- 2.Εθνικός 15
- 3.Βουλιαγμένη 12
- 4.Πανιώνιος 12
- 5.Άλιμος 9
- 6.Χανιά 9
- 7.ΠΑΟΚ 9
- 8.Γλυφάδα 6
- 9.ΝΕ Πατρών 3
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 3
- 11.ΝΟ Πατρών 3
- 12.Ρέθυμνο 0
