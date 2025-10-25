Επίδειξη δύναμης και το απόλυτο ο Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Επίδειξη δύναμης με τα Χανιά, συνεχίζει με το απόλυτο στη Waterpolo League ανδρών
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με μία άνετη επικράτηση επί των Χανίων με 19-8 την αλάνθαστη πορεία του στη Waterpolo League ανδρών.
To «τριφύλλι» με αρχισκόρερ τον Παπανικολάου με πέντε γκολ, νίκησε με άνεση τον ΝΟΧ στο «Σεφάφειο» κολυμβητήριο για την 4η αγωνιστική της α' φάσης του πρωταθλήματος και οδηγεί την κούρσα στον Α' Όμιλο.
Τα οκτάλεπτα: 6-4, 3-1, 6-2, 4-1
Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Βέινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης, Παπανικολάου 5, Γκιουβέτσης 1, Αλβέρτης 2, Κουρούβανης 2, Νικολαΐδης, Χατζηγούλας 3, Παπασηφάκης 2, Κοπελιάδης 2, Μπανίσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης
ΝΟ Χανίων (Γιώργος Κατσουλάκης): Λεβεντάκης, Τουρκομένης 1, Σκουνάκης, Ράτζκο 3, Παππάς, Τοράκης, Γεωρβασάκης, Ζουζούνης, Λεγάκης, Μαζοκοπάκης 1, Χαραλαμπόπουλος 2, Τζανακάκης, Κουτρουλάκης, Δρίτσας 1, Χατζάκης
Οι βαθμολογίες
Α' Όμιλος
(4h αγωνιστική)
- 1.Παναθηναϊκός 12
- 2.Βουλιαγμένη 9
- 3.Εθνικός 9
- 4.Πανιώνιος 9
- 5.Χίος 3
- 6.Π. Φάληρο 3
- 7.Χανιά 1
- 8.ΝΟΠ 1
Β' Όμιλος
- 1.Ολυμπιακός 12
- 2.Απόλλων Σμ. 12
- 3.ΠΑΟΚ 6 (3 αγ.)
- 4.ΓΣ Περιστερίου 6
- 5.Υδραϊκός 6
- 6.Γλυφάδα 3 (3 αγ.)
- 7.ΟΦΘ 0
- 8.Λάρισα 0
