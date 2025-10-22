Πρώτη νίκη και βαθμοί η Χίος κόντρα στα Χανιά

Η Χίος τυπικά γηπεδούχος στη Νέα Σμύρνη, νίκησε τα Χανιά με 13-11 κι έκανε σεφτέ στις νίκες στη Waterpolo League ανδρών.

Η Χίος πανηγύρισε την πρώτη νίκη και τους πρώτους βαθμούς στη Waterpolo League ανδρών, επικρατώντας επί των Χανίων με 13-11 σε εξ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής.

Το παιχνίδι δεν είχε διεξαχθεί στο Ιωνικό κολυμβητήριο, λόγω των προβλημάτων στα χρονόμετρα, τελικά φιλοξενήθηκε στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης και ήταν αμφίρροπη μέχρι το τέλος.

Η Χίος είχε την πρωτοπορία από την αρχή, προηγήθηκε με 6-4 στο πρώτο ημίχρονο και 7-4, με τα Χανιά να πλησιάζουν σε 10-9 στην εκπνοή του 3ου οκταλέπτου.

Ο Πανταζόπουλος έκανε το 11-9 και το 12-10 για τη Χίο, με τον Παπαγεωργίου να «σφραγίζει» τη νίκη για τη χιώτικη ομάδα, πετυχαίνοντας το τελικό 13-11, στο 1:33 πριν από το τέλος

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 4-3, 4-5, 3-2.

ΝΟ Χίου (Μάκης Μικέδης): Καρακούρος, Μιμίδης 1, Μπουρίκας 1, Παπαγεωργίου 4, Καστρινάκης, Θεοδόσης Παπαλουκάς 1, Αμπαζής, Πανταζόπουλος 3, Αποστολάκης 1, Μπεριστιάνος, Αγιωργούσης 1, Κόκκινος 1, Δαμίγος, Δευτεραίος

ΝΟ Χανίων (Γιώργος Κατσουλάκης): Λεβεντάκης, Τουρκομένης 1, Σκουνάκης, Ράτζκο 5, Παππάς, Τοράκης 1, Γεωρβασάκης, Ζουζούνης, Λεγάκης, Μαζοκοπάκης 1, Χαραλαμπόπουλος 1, Τζανακάκης 1, Κουτρουλάκης, Δρίτσας 1, Χατζάκης

Η βαθμολογία - Α' Όμιλος

(3η αγωνιστική)

1.Παναθηναϊκός 9

2.Βουλιαγμένη 6

3.Εθνικός 6

4.Πανιώνιος 6

5.Χίος 3

6.Π. Φάληρο 3

7.Χανιά 3

8.ΝΟΠ 1



