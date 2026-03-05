Ο Βαλίντ Ρεγκραγκί αποχώρησε και επίσημα από την εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Ο άνθρωπος που οδήγησε την εθνική ομάδα του Μαρόκου στην τετράδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022, είπε και επίσημα το αντίο του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του. Ο Βαλίντ Ρεγκραγκί αποχώρησε από τα Λιοντάρια του Άτλαντα, τα οποία θα πορευτούν με άλλον προπονητή στο Μουντιάλ που θα γίνει το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Ο 50χρονος κόουτς είχε αναλάβει το Μαρόκο το καλοκαίρι του 2022 μετά την απομάκρυνση του Βαχίντ Χαλίλχοτζιτς και μέτρησε 35 νίκες, δέκα ισοπαλίες και πέντε ήττες σε σχεδόν τέσσερα χρόνια, χάνοντας πρόσφατα τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής στην παράταση από τη Σενεγάλη. Ο Ρεγκραγκί ακουγόταν εδώ και καιρό πως θέλει να αποχωρήσει από το Μαρόκο, με διεθνή δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι επιθυμεί να εργαστεί σε σύλλογο της Ευρώπης, έχοντας δεχτεί κρούσεις από ομάδες πρωταθλημάτων του top-5.

Όπως όλα δείχνουν, αντικαταστάτης του θα είναι ο συμπατριώτης του, Μοχάμεντ Ουαχμπί, ο οποίος το φθινόπωρο οδήγησε την Κ20 της χώρας στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.