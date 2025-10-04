Στο κυνήγι του Ολυμπιακού στη Waterpolo League ανδρών

Η Α1 ανδρών μετονομάστηκε σε Waterpolo League ανδρών, με τον Ολυμπιακό να είναι το μεγάλο φαβορί και τον Παναθηναϊκό να ψάχνει τη δική του υπέρβαση.

Και εγένετο Waterpolo League, με την ΚΟΕ να ανοίγει μια νέα σελίδα στην ενημέρωση, δημιουργώντας τη νέα ιστοσελίδα για τα πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών.

Με τον δικό μας Χρήστο Ζωίδη να έχει επιμεληθεί τα λογότυπα των πρωταθλημάτων ανδρών και γυναικών η Waterpolo League ανδρών κάνει πρεμιέρα το Σάββατο (4/10), με την έναρξη της 1ης φάσης του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός για άλλη μια αγωνιστική περίοδο αρχίζει ως το ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν στην κούρσα με στόχο τον 14ο διαδοχικό τίτλο, με νέο τεχνικό τον Κροάτη, Έλβις Φάτοβιτς που άφησε τη μόνιμη πρωταθλήτρια Ισπανίας, Μπαρτσελονέτα για να έρθει στο μόνιμο πρωταθλητή Ελλάδας, Ολυμπιακό.

Στο ρόστερ της ομάδας έγινε μόνο μια, αλλά ιδιαίτερα ποιοτική προσθήκη, με τον 32χρονο Ούγγρο αμυντικό Ντάνιελ Άνγκιαλ, να αφήνει τη Μαρσέιγ και να φορά το «ερυθρόλευκο» σκουφάκι.

Από την ομάδα αποχώρησε ο Κροάτης αμυντικός Άντρο Μπούσλιε, με τις δύο θητείες στο λιμάνι (2016-19, 2021-25) και την τεράστια προσφορά στην ομάδα, ενώ τέλος στη συνεργασία υπήρξε και με τον επίσης σπουδαίο συμπατριώτη του φουνταριστό, Λούκα Λόντσαρ.

Το στοίχημα του Παναθηναϊκού

Το ζητούμενο αρχικά είναι αν θα υπάρξει ομάδα που θα «σπάσει» το δίπολο στο ζευγάρι των τελικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Βουλιαγμένη.

Από την περίοδο 2010-11 οι δυο τους φθάνουν μέχρι τη σειρά των τελικών, με τη Βουλιαγμένη να έχει κάνει τη ζημιά στον Ολυμπιακό μόλις μια φορά το 2012.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα μόνο μια ομάδα μπόρεσε να μπει σφήνα και να παίξει σε τελικούς. Ήταν ο Παναθηναϊκός τη σεζόν 2014-15, απέναντι στον Ολυμπιακό.

Το «τριφύλλι» αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον πρότζεκτ στη Waterpolo League. Οι «πράσινοι» με τον Δημήτρη Μάζη στο τιμόνι, μπαίνουν με μεγάλα όνειρα και ξεκάθαρα αναζητούν κάτι παραπάνω από την περσινή 3η θέση, την παρουσία στους τελικούς.

Ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε, άρχισε εντυπωσιακά κι αρκετά νωρίς τις κινήσεις με τον Δημήτρη Σκουμπάκη, που άφησε τη Νόβι Μπέογκραντ κι επέστρεψε στα μέρη μας, ακολούθησαν ο Μαυροβούνιος φουνταριστός Ντούσαν Μπανίτσεβιτς, ο Αμερικανός γκολκίπερ Άντριαν Γουάινμπεργκ, ο Αρης Χαλυβόπουλος (ΝΟΒ), οι Νίκος Κοπελιάδης και Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης από τον Πανιώνιο, καθώς και ο Νεκτάριος Ηλιόπουλος από τη Γλυφάδα.

Και η Βουλιαγμένη; Οι «μπέμπηδες» όνομα και πράγμα, με τον Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς σταθερά στην τεχνική ηγεσία, εκτός από τον Χαλυβόπουλο, είδαν και τον Στάθη Καλογερόπουλο να φεύγει για τη Μαρσέιγ.

Σε μια μεταβατική χρονιά θα στηριχθούν στα νέα παιδιά, προσθέτοντας στην ομάδα ένα νέο σπουδαίο ταλέντο, τον 17χρονο φουνταριστό Ηλία Αγγελόπουλο, που άφησε τον ΝΟ Πατρών, τον 20χρονο αμυντικό Αναστάσιο Σαπουνάκη, τον 23χρονο Ολλανδό αριστερόχειρα περιφερειακό Κας Τε Ρίελε, που ήρθε από την Μπαρτσελόνα, έχοντας δείξει τις εκτελεστικές του ικανότητες με την Πριμόριε Ριέκα στο Euro Cup, όταν το 2024 ήταν πρώτος σκόρερ και φιναλίστ στη διοργάνωση, ενώ στον Λαιμό επέστρεψε ο Μπάμπης Τρούλος.

Ο Απόλλων Σμύρνης αποτελεί πλέον μια σταθερή αξίας, η 4η θέση που κατέκτησε πέρυσι είναι ο κύριος στόχος για την «ελαφρά ταξιαρχία». Με νέο τεχνικό τον Τεό Λοράντο, που επιστρέφει σε επίπεδο ανδρών, έκανε προσεκτικές κινήσεις, διατήρησε στην αριστερή πλευρά της περιφέρειας τον Σέρβο, Νίκολα Μπογκντάνοβιτς, αρχισκόρερ στο πρωτάθλημα τα τρία προηγούμενα χρόνια και πρόσθεσε δίπλα του τον Αμερικανό, με γερμανικές ρίζες Χανς Ντόμπε.

Ο Πανιώνιος και ο ΠΑΟΚ θέλουν τουλάχιστον μια πορεία ανάλογη της περσινής, όταν πήραν την 5η και 6η θέση, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στο Conference Cup.

Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες ομάδες βρίσκονται πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο, με τα Χανιά και τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης να επιστρέφουν στη μεγάλη κατηγορία.

Οι μοναδικές ομάδες που έχουν πάρει μέρος και στα 39 προηγούμενα εθνικά πρωταθλήματα της Α1 κατηγορίας από το 1987 μέχρι το 2025, είναι ο Ολυμπιακός, η Βουλιαγμένη και ο ΝΟ Χίου.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 4/10

15:30 Κολ. Ιωνικό Χίου Χίος - Χανιά (Α' Όμιλος)

16:00 Κολ. Νέας Πολιτείας Λάρισα - Ολυμπιακός (Β’ Όμιλος)

16:00 Κολ. Παλαιού Φαλήρου Υδραϊκός - ΟΦΘ (Β’ Όμιλος)

16:00 Κολ. Περιστερίου ΓΣ Περιστερίου - ΠΑΟΚ (Β’ Όμιλος)

18:00 Κολ. Παλαιού Φαλήρου Παλαιό Φάληρο - Παναθηναϊκός (Α’ Όμιλος)

Κυριακή 5/10

18:15 Κολ. Εθνικό Πειραιά Εθνικός Π. - ΝΟ Πατρών (Α’ Όμιλος) ΕΡΤ 2

Τετάρτη 8/10

18:00 Κολ. Λαιμού Βουλιαγμένη - Πανιώνιος (Α’ Όμιλος)

21:30 Κολ. Σεράφειο: Απόλλων Σμύρνης - Γλυφάδα (Α’ Όμιλος)

To Τop 10 των σκόρερ

(1987-2025)

1.685 Γιώργιος Αφρουδάκης(1992-2016)

1.329 Γιάννης Φουντούλης (2004-2019 και 2022-25)*

1.085 Αντώνης Βλοντάκης (1992-2017)

1.045 Αλέξανδρος Γούνας (2006-2025)*

1.021 Γιάννης Θωμάκος (1994-2017)

978 Δημήτρης Μπιτσάκος (1989-2015)

888 Μανούσος Βιζυράκης (1990-2013)

842 Θοδωρής Χατζηθεοδώρου (1995-2013)

808 Πέτρε - Στέφανος Σάντα (1998-2016)

772 Τάσος («πιλότος») Παπαναστασίου (1987-2001)

*Εν ενεργεία

Oι παίκτες με τους περισσότερους τίτλους

13 Γιάννης Φουντούλης

12 Νίκος Δεληγιάννης

12 Σάκης Πλατανίτης Σάκης

12 Θοδωρής Χατζηθεοδώρου

12 Γιώργος Ντόσκας

12 Βαγγέλης Δελακάς

**Τα στατιστικά στοιχεία αντλήθηκαν από το Waterpolo League