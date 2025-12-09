Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία κατακύρωσε υπέρ της Βουλιαγμένης με σκορ 10-0 το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Ραπάλο, που δεν έγινε στην Ιταλία για το Champions League.

Δέκα ημέρες μετά τη μην τέλεση του αγώνα της Βουλιαγμένης με τη Ραπάλο στην Ιταλία για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League γυναικών, ήρθε και η απόφαση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας (European Aquatics) για την τύχη του αγώνα, με την ελληνική ομάδα να παίρνει τη νίκη με σκορ 10-0.

Η European Aquatics θεώρησε υπεύθυνη τη Ραπάλο για τη μη διεξαγωγή του αγώνα, που ήταν να γίνει στις 29 Νοεμβρίου στην πόλη της Λιγουρίας.

Η καθυστερημένη άφιξη των ανθρώπων της γραμματείας ήταν ο λόγος που το παιχνίδι δεν διεξήχθη, με τη Βουλιαγμένη να παίρνει τελικά το τρίποντο, μετά την απόφαση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

Μάλιστα η ιστοσελίδα της διοργάνωσης έχει περάσει το αποτέλεσμα κι έχει ανανεώσει τη βαθμολογία στον 3ο όμιλο.

Η Βουλιαγμένη με τρεις νίκες (δύο τρίποντα κι ένα δίποντο), μόνο με δικά της λάθη θα χάσει μια από τις δύο θέσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση, ενώ το Σάββατο (13/12) φιλοξενεί τη Φερεντσβάρος, στο ντέρμπι για την πρωτιά.

Η βαθμολογία στον 3ο Όμιλο

(3η αγωνιστική)

1.Βουλιαγμένη 8

2.Φερεντσβάρος 7

3.Ραπάλο 3

4.Σπαντάου 0

Η 4η αγωνιστική

Σάββατο 13/12