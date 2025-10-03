Νέα... εποχή στην ελληνική υδατοσφαίριση από την Παρασκευή (3/10), μιας και τα πρωταθλήματα άλλαξαν όνομα και logo...

Εγένετο «Waterpolo League» και «Waterpolo League Γυναικών» την Παρασκευή (3/10), όπως ανακοίνωσε η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας κατά την ανακοίνωση για τον εκσυγχρονισμό του brand των ελληνικών πρωταθλημάτων της πρώτης κατηγορίας.

Παράλληλα με την γνωστοποίηση της δημιουργίας καινούριου site για το ελληνικό πόλο (waterpololeague.gr), η ελληνική Ομοσπονδία ενημέρωσε για τις... ανέσεις που θα προσφέρει το site στον αναγνώστη με live streaming, αποτελέσματα και νέες συνεργασίες.

Αναφορικά με το νέο logo, δημιουργός του είναι ο Χρήστος Ζωίδης, ο οποίος τόνισε πως δεν ήθελε να δημιουργήσει απλά ένα νέο λογότυπο αλλά μία ταυτότητα για το νέο βήμα του ελληνικού πόλο.

Η ανακοίνωση της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας

«Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το ελληνικό πόλο αποκτά τη δική του επίσημη ανεξάρτητη πλατφόρμα και ένα ολοκαίνουργιο, σύγχρονο brand. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των πρωταθλημάτων ανδρών και γυναικών της υδατοσφαίρισης η Κολυμβητική Ομοσπονδία προχώρησε σε ριζικές αλλαγές με γνώμονα την πρόοδο του αθλήματος και το σεβασμό στη μεγάλη -σε εύρος και επιτυχίες- ιστορία του.

Από τη φετινή σεζόν, τα κορυφαία πρωταθλήματα του αθλήματος δεν θα ονομάζονται Α1 Ανδρών και Α1 Γυναικών, αλλά αποκτούν νέα, διεθνώς αναγνωρίσιμη ονομασία. Η Waterpolo League είναι εδώ και όλοι οι λάτρεις του αθλήματος, όσοι συμμετέχουν ενεργά σε αυτό και οι φίλαθλοί της θα γίνουμε συνοδοιπόροι σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι της! Η Κολυμβητική Ομοσπονδία δημιούργησε ένα ολοκαίνουργιο site το waterpololeague.gr, το οποίο συγκεντρώνει για πρώτη φορά όλα όσα σχετίζονται με τα πρωταθλήματα των ανδρών και των γυναικών και θέλει να βρει ο αθλητής, ο προπονητής, η ομάδα, ο φίλαθλος και ο δημοσιογράφος:

Live Streaming σε όλα τα παιχνίδια

Live αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο

Ρόστερ και στατιστικά ομάδων και αθλητών/τριών

Ενημέρωση και ειδήσεις της Waterpolo League σε άνδρες και γυναίκες

Ο νέος συνεργάτης της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, η Glomex αποτελεί ακόμα ένα βήμα προς τη δημιουργία μιας αξιόπιστης και ποιοτικής εμπειρίας θέασης.

Νέο λογότυπο – μια νέα ταυτότητα

Η νέα οπτική ταυτότητα της Waterpolo League φέρει την υπογραφή του καταξιωμένου Visual Designer και Art Director, Χρήστου Ζωΐδη.

Στοιχεία Σχεδίασης:

Γραφική αποτύπωση του νερού

Ρευστή φιγούρα αθλητή, σαν κύμα με μπάλα

Κίτρινη μπάλα, σύμβολο του υδατοσφαίρισης και της στόχευσης στο γκολ

Το λογότυπο αποτελεί τη νέα ταυτότητα που θα ενώνει το άθλημα, τις ομάδες και τους φιλάθλους.

“Δεν ήθελα απλώς ένα σήμα αλλά ένα σύμβολο”

Ο δημιουργός, Χρήστος Ζωίδης συνόδευσε το “νέο παιδί” του με το παρακάτω σημείωμα:

“Ως σχεδιαστής του νέου λογότυπου για το Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο, στόχος μου ήταν να δημιουργήσω μια ταυτότητα που θα αποτυπώνει τη δυναμική του αθλήματος και θα εκφράζει την υπερηφάνεια που νιώθουμε για το ελληνικό πόλο. Δεν ήθελα απλώς ένα σήμα αλλά ένα σύμβολο που να συνοδεύει το πρωτάθλημα σε κάθε του βήμα.

Η έμπνευση ήρθε από τα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού: το νερό, τον/την αθλητή/τρια και την μπάλα. Η ρευστή μορφή παραπέμπει στη συνεχή κίνηση του νερού και των αθλητών μέσα σε αυτό, ενώ η κίτρινη μπάλα λειτουργεί ως σημείο εστίασης της αγωνιστικότητας. Τα χρώματα αντλούν από την ελληνική ταυτότητα και το περιβάλλον της πισίνας: βαθύ μπλε για δύναμη, τιρκουάζ για ενέργεια, λευκό για καθαρότητα και ισορροπία.

Το λογότυπο σχεδιάστηκε με τρόπο που να είναι ευέλικτο και λειτουργικό σε κάθε χρήση. Παράλληλα, διατηρεί μινιμαλιστικό χαρακτήρα ώστε να παραμένει διαχρονικό και άμεσα αναγνωρίσιμο. Στις δύο του εκδοχές, τόσο για το πρωτάθλημα των ανδρών όσο και των γυναικών, αντικατοπτρίζει με σεβασμό την ιστορία του ελληνικού πόλο, ενώ ταυτόχρονα κοιτάζει μπροστά, προβάλλοντας μια εικόνα δυναμική και σύγχρονη, αντάξια του πρωταθλήματος και των ανθρώπων του.

Χρήστος Ζωίδης

Visual Designer | Art Director”

Με την ίδρυση της Waterpolo League και της Waterpolo League Women, το ελληνικό πόλο κάνει ένα ιστορικό βήμα μπροστά. Η νέα εποχή είναι εδώ – και παίζεται live στο waterpololeague.gr».