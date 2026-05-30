Ο Γιώργος Τσαλμπούρης πραγματοποίησε μια πολύ καλή σεζόν, παρότι δεν μπόρεσε να γλιτώσει τον Πανιώνιο από τον υποβιβασμό, με τον διεθνή Έλληνα γκαρντ να έχει συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον από τις ομάδες της Basket League.

Παρότι ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να μείνει στην Stoiximan GBL, ο Γιώργος Τσαλμπούρης ήταν από εκείνους που πραγματικά έλαμψε με την απόσοδή του.

Παρότι δεν κατάφερε να γλιτώσει τον Πανιώνιο από τον υποβιβασμό, οι αριθμοί του ήταν εξαιρετικοί και σε πολλές περιπτώσεις έδειχνε να παλεύει σχεδόν μόνος στο παρκέ, γεγονός που αποτυπώθηκε στα νούμερά του, τόσο σε Ελλάδα, όσο και σε Ευρώπη.

Στο EuroCup ο Τσαλμπούρης μέτρησε 11.1 πόντους ανά αγώνα με 3.4 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ, σουτάροντας με 36% από το τρίποντο, ενώ εάν δεν είχε παίξει τραυματίας στα τελευταία παιχνίδια της σεζόν, τα νούμερα αυτά θα ήταν ακόμη υψηλότερα. Στην Stoiximan GBL μέτρησε 9.6 πόντους και 3.6 ριμπάουντ.

Παράλληλα έδειξε μεγάλη βελτίωση στην άμυνα αλλαγών ως «4», παρότι πρόκειται για ένα κορμί που βλέπει τον κόσμο από τα 218 εκατοστά, ενώ είναι από τους ελάχιστους Έλληνες που μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρεια και ως σέντερ, αλλά και ως πάουερ φόργουορντ.

Όπως είναι λογικό, μετά από αυτά τα νούμερα, το κασέ του παίκτη έχει ανέβει, με τον Τσαλμπούρη να κοιτάζει μεγαλύτερες προτάσεις σε σχέση με αυτές των προηγούμενων ετών.

Από την Ελλάδα ήδη υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τις ομάδες του «3» και κάτω, όμως και από το εξωτερικό αναμένεται να έρθουν προτάσεις για τον Γιώργο Τσαλμπούρη, που άλλωστε γνωρίζει και πολύ καλά την Ισπανία.

Το δεδομένο είναι πως ο Γιώργος Τσαλμπούρης θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα μέσα στο φετινό καλοκαίρι και όχι άδικα.