Άταμαν: «Δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα»
Μετά τη νίκη στην «PAOK Sports Arena» και το 2-0 στη σειρά, ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε στη συνέχεια εξηγώντας ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να φτάσει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
«Παίξαμε τέλειο μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο, σαν Παναθηναϊκός. Δείξαμε χαρακτήρα στην άμυνα και στην επίθεση, παίξαμε έξυπνα. Δείξαμε πως είμαστε έτοιμοι για να κερδίσουμε το πρωτάθλημα» είπε αρχικά ο Άταμαν και συνέχισε:
«Είναι πολύ καλό για εμάς ότι κερδίσαμε σε αυτή την ατμόσφαιρα. Σε μία δύσκολη ατμόσφαιρα παίξαμε εξαιρετικό μπάσκετ. Τώρα είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα».
Όσο για το αν η ομάδα του θα είναι έτοιμη με δεδομένο ότι υπήρχαν κάποιοι τραυματισμοί;: «Είμαστε απόλυτα έτοιμοι».
