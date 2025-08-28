Το τμήμα ανδρών του Ολυμπιακού στο πόλο έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη με τους πρωταθλητές να κλείνουν κοινή προετοιμασία με την ιταλική υπερδύναμη Προ Ρέκο.

Ο Ολυμπιακός εδώ και λίγα 24ωρα έχει ξεκινήσει την προετοιμασία ενόψει της έναρξης των υποχρεώσεών του στη νέα σεζόν. Υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού της ομάδας, Έλβις Φάτοβιτς, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ξεκινήσει δυνατά την off-season και αναμένεται να μπουν ακόμα πιο δυνατά μιας και θα κάνουν κοινή προετοιμασία με την Προ Ρέκο.

Η προετοιμασία θα βρει την ομάδα του Πειραιά στην Ιταλία το διάστημα από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Εκεί, πέρα από προπονήσεις θα διεξαχθούν και δυνατά φιλικά ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι οποίες την φετινή σεζόν είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν αντίπαλες στο LEN Champions League.

Έτσι τόσο ο Σάντρο Σούκνο, προπονητής της Προ Ρέκο, όσο και ο Έλβιτς Φάτοβιτς θα έχουν την ευκαιρία να βγάλουν χρήσιμα συμπεράσματα μετά τις αναμετρήσεις οι οποίες θα έχουν υψηλό συντελεστή δυσκολίας.

Σημειώνεται πως οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για τον Ολυμπιακό ξεκινούν στις 4 Οκτωβρίου όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ για τo πρώτο σπριντ ευρωπαϊκές υποχρεώσεις θα αγωνιστούν 14 Οκτωβρίου.