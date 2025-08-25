Επιστροφή στην πισίνα για τους παίκτες του Ολυμπιακού (vid)

Η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού άρχισε την προετοιμασία της, με κεντρικό πρόσωπο τον νέο προπονητή, Έλβις Φάτοβιτς.

H ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού επέστρεψε στη βάση της, στον Πειραιά και άρχισε τη δουλειά, για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας (25/8), υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού Έλβις Φάτοβιτς και με μοναδικό απόντα τον Γκέργκο Ζαλάνκι, οι «ερυθρόλευκοι» συγκεντρώθηκαν στο «Παπαστράτειο» και πραγματοποίησαν την πρώτη προπόνηση, στην έναρξη της προετοιμασίας τους για τη νέα σεζόν. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για τον Ολυμπιακό αρχίζουν στις 4 Οκτωβρίου, με τον εκτός έδρας αγώνα με τη Λάρισα για το πρωτάθλημα της Α1.

Ο Κροάτης τεχνικός, Έλβις Φάτοβιτς, είπε στην πρώτη του δήλωση στην ιστοσελίδα του συλλόγου: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι προπονητής του Ολυμπιακού. Τιμή μου αυτή η ευκαιρία. Μου αρέσει πολύ η δομή της ομάδας μας, πιστεύω μπορούμε να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί σε κάθε διοργάνωση. Ξέρουμε, ότι οι στόχοι του Ολυμπιακού είναι πάντα υψηλοί. Τώρα, ξεκινάμε τις προπονήσεις, μετά από ένα πολύ επιτυχημένο καλοκαίρι για τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδας και της Ουγγαρίας. Οι παίκτες μας είναι ικανοποιημένοι μετά από αυτό το καλοκαίρι. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, ώστε να είμαστε όπως πρέπει την κατάλληλη στιγμή στη σεζόν».

Ο Ντίνος Γενηδουνιάς, τόνισε: «Καλή σεζόν να έχουμε, με υγεία. Ξεκινάμε, σήμερα, μια προσπάθεια που θα κρατήσει αρκετούς μήνες, για να πετύχουμε τους στόχους μας. Οι στόχοι, όπως κάθε χρόνο, παραμένουν ίδιοι, να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Στην Ευρώπη, ό,τι δεν καταφέραμε πέρυσι, να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται».