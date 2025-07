Ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη έμαθαν αντιπάλους στο Champions League, οι «ερυθρόλευκοι» στους ομίλους της φάσης των «16» και οι «μπέμπηδες» στους προκριματικούς ομίλους. Πιθανότητα συνάντησή τους στη φάση των ομίλων.

H κλήρωση των ομίλων της προκριματικής φάσης και της φάσης των ομίλων στους «16» του Champions League, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (28/7) και μαζί ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη έμαθαν το μονοπάτι τους μέχρι την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός είναι μια από τις 10 ομάδες που βρίσκονται ήδη στη φάση των «16», κληρώθηκε στον Α' Όμιλο μαζί με τη Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς, που έχει ενισχυθεί ιδιαίτερα, αποκτώντας μεταξύ άλλων και τον Άγγελο Βλαχόπουλο από τη Νόβι Μπέογκραντ.

Οι άλλες δύο ομάδες του ομίλου θα έρθουν από τα προκριματικά και θα είναι αυτές που θα πάρουν την 1η θέση στον Β' Όμιλο και στον Γ' Όμιλο.

Στον Γ' Όμιλο των προκριματικών, που θα γίνει στο Ζάγκρεμπ, βρίσκεται η Βουλιαγμένη, με αντιπάλους την Μπρέσια και τη γηπεδούχο Μλάντοστ.

Εφόσον οι «μπέμπηδες» πάρουν την 1η θέση πάνε στον όμιλο του Ολυμπιακού, αν προκριθούν από τη 2η θέση τότε οδηγούνται στον Δ' Όμιλο, όπου βρίσκονται η Μπαρτσελονέτα, η Μαρσέιγ, με τον Στάθη Καλογερόπουλο να τίθεται αντίπαλος στην πρώην ομάδα του και το Ανόβερο.

🔥 The path to European supremacy is set! 🔥

The Champions League 2025/26 is ready to ignite 🚀



Drop your thoughts below! ⬇️#waterpolo #vizilabda #pallanuoto #wasserball #vaterpolo #vattenpolo #chl2526 pic.twitter.com/gVZqBSf5D1