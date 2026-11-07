O Πανιώνιος με άνεση και την Τουλόν για το Confrence Cup

Ο Πανιώνιος επικράτησε επί της γαλλικής Τουλόν με 16-2 στη Νέα Σμύρνη, φθάνοντας στις τρεις νίκες στον Β' προκριματικό όμιλο του Conference Cup.

O Πανιώνιος συνέχισε τις άνετες νίκες στον Β' προκριματικό όμιλο του Conference Cup που φιλοξενεί στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης.

Έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, οι παίκτριες του Πανιώνιου νίκησαν και την Τουλόν με 16-2, έφθασαν στις τρεις νίκες και το μεσημέρι της Κυριακής (8/11, 13:00) θέλουν να κλείσουν τις υποχρεώσεις τους με το τέσσερα στα τέσσερα απέναντι στη Χάποελ Χιάρνεν από το Ισραήλ.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 5-0, 5-0, 3-0.

Πανιώνιος (Ζηνοβία Καραγιάννη): Κάσιου, Μπερίκου 3, Λόουσον 1, Ρακιντζή 1, Ξανθοπούλου, Καλαϊτζή 1, Χαρικιοπούλου 1, Χριστοδούλου Άουτ 2, Πάτερου 2, Λαμπροπούλου 3, Κάρολ, Λουπάκη, Μοροχλιάδου 1, Μουστάκα 1.