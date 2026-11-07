Μεγάλες νίκες για Βουλιαγμένη και Χανιά, άνετα ο Πανιώνιος που ανέβηκε στη βαθμολογία, με ανατροπή τα Χανιά άφησαν χωρίς βαθμό και τελευταίο τον Ηλυσιακό.

Η Βουλιαγμένη απέδρασε στο τέλος με τη νίκη από την έδρα του ΠΑΟΚ , η Πανιώνιος καθάρισε τον ΓΣ Περιστερίου, μεγάλη νίκη και ανάσα στη βαθμολογία για τη Χίο, ο Υδραϊκός πέρασε άνετα από την Γλυφάδα και τα Χανιά ανέτρεψαν το σκορ στο τελευταίο οκτάλεπτο για να αφήσουν τον Ηλυσιακό χωρίς βαθμό στην τελευταία θέση της Water Polo League Ανδρών.

Xανιά-Ηλυσιακός 11-8

Ο Ηλυσιακός, ίσως στην καλύτερη του εμφάνιση τη φετινή χρονιά, προηγήθηκε στο πρώτο οκτάλεπτο με 3-4 και με πολύ καλή άμυνα διατήρησε το προβάδισμα σε όλο το πρώτο μισό της αναμέτρησης, όπου πήγε στην ανάπαυλα με 6-4. Ο Ηλυσιακός διαχειρίστηκε πολύ καλά και το τρίτο οκτάλεπτο μπαίνοντας στο τελευταίο μπροστά στο σκορ με 7-5. Εκεί όμως τα Χανιά πάτησαν γκάζι και με το εντυπωσιακό επιμέρους 6-1 ανέτρεψε το σκορ και πήρε τη νίκη με 11-8.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 1-2, 1-1, 6-1

Τα στατιστικά του παιχνιδιού εδώ.

Π.Φάληρο-Χίος 10-13

Στο πρώτο οκτάλεπτο, η Χίος ήταν άκρως αποτελεσματική στην επίθεση και προηγήθηκε με 6-2. Στο δεύτερο οκτάλεπτο διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και πήγε στο τέλος του πρώτου μισού του αγώνα μπροστά στο σκορ με 9-4. Στο τρίτο οκτάλεπτο, Το Παλαιό Φάληρο προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε τη διαφορά στα τρία τέρματα (11-8). Στο τελευταίο οκτάλεπτο η Χίος δεν άφησε χώρο στο Φάληρο να ελπίζει και με επιμέρους 2-2 κατάφερε να φύγει με την εκτός έδρας νίκη με 13-10.

Τα πεντάλεπτα: 2-6, 2-3, 4-2, 2-2

Τα στοιχεία του αγώνα εδώ.

Πανιώνιος-ΓΣ Περιστερίου 20-11

Ο Πανιώνιος δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στο πρώτο οκτάλεπτο, αλλά είχε το προβάδισμα με 4-3. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η ομάδα της Νέας Σμύρνης ήταν καταιγιστική και άνοιξε απότομα τη διαφορά σε 11-4. Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Περιστερίου πάλεψε να μαζέψει τη διαφορά αλλά ο Πανιώνιος την άνοιξε στο 16-8, για να πάρει τελικά τη νίκη με 20-11.

Τα πεντάλεπτα: 4-3, 7-1, 5-4, 4-3

Τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.

ΠΑΟΚ-Βουλιαγμένη 15-16

Οι δύο ομάδες στο πρώτο μισό του αγώνα ήταν απόλυτα ισορροπημένες με τον ΠΑΟΚ να αντέχει στην πίεση της Βουλιαγμένης και να είναι ισόπαλες με σκορ 6-6. Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, η Βουλιαγμένη μπήκε δυνατά για να επιβληθεί των «ασπρόμαυρων» και πήρε προβάδισμα με 12-10. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο ΠΑΟΚ πάλεψε, έφτασε το παιχνίδι στα ίσα (15-15), αλλά η Βουλιαγμένη βρήκε τη λύση στην τελευταία της επίθεση και έκανε το 16-15, αποδρώντας με το τρίποντο από την Θεσσαλονίκη.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-3, 4-6, 5-4

Τα στοιχεία του παιχνιδιού εδώ.

Γλυφάδα-Υδραϊκός 8-16

Ο Υδραϊκός ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση και προηγήθηκε με 4-1. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο Υδραϊκός επιβλήθηκε εύκολα και καθάρισε την αναμέτρηση από το πρώτο μισό του αγώνα με 8-2. Στο τρίτο οκτάλεπτο, ο Υδραϊκός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και άνοιξε τη διαφορά στο 14-4. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, έριξε τις ταχύτητές του και η Γλυφάδα μάζεψε λίγο το σκορ στο 16-8.

Τα πεντάλεπτα: 1-4, 1-4, 2-6, 4-2

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ.

Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (7η αγωνιστική)

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Σάββατό 7 Νοεμβρίου

Xανιά-Ηλυσιακός 11-8

Π.Φάληρο-Χίος 10-13

Πανιώνιος-ΓΣ Περιστερίου 20-11

ΠΑΟΚ-Βουλιαγμένη 15-16

Γλυφάδα-Υδραϊκός 8-16

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

21:00 «Σεράφειο», Απόλλων Σμύρνης-Εθνικός

Η βαθμολογία