Τα Χανιά έχασαν στα πέναλτι με 14-11 από την Γκιόρ, αλλά έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στην επόμενη φάση του LEN Conference Cup Γυναικών.

Τα Χανιά γνώρισαν την ήττα στην 2η αγωνιστική των προκριματικών του LEN Conference Cup Γυναικών στη διαδικασία των πέναλτι από την ουγγρική Γκιόρ με 14-11 (10-10 κ.δ.), αλλά έχουν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στο πρώτο οκτάλεπτο, ο αγώνας ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι ισορροπημένες και ισόπαλες στο 2-2. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Γκιόρ ανέβασε ρυθμό και πήγε στη διακοπή του πρώτου μισού του αγώνα με 6-4. Από το τρίτο οκτάλεπτο, τα Χανιά αντέδρασαν, φτάνοντας στην ισοφάριση με το σκορ στο 7-7. Στο τελευταίο οκτάλεπτο η ουγγρική ομάδα μπήκε τρεις φορές μπροστά στο σκορ, στις οποίες είχαν απαντήσεις τα Χανιά και με το σκορ στο 10-10 οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι.

Εκεί, η Γκιόρ επιβλήθηκε εύκολα με το υπέρ της 4-1 και 14-11 συνολικά για να πάρει την πολυπόθητη για εκείνη νίκη.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-2, 1-3, 3-3 (πέναλτι 4-1)

Γκιόρ (Μάρτον Πετροβάι): Mπάλοχ, Ράντλι, Ντόμπος, Λένγκυελ, Σουνάμπε 1, Λεντβάι 1, Ξέρνους, Πέτικ 2, Σβέτς 1, Φογκαράσι 1, Ζέντλακ 4, Σάουθκομπ, Μοζμπάουερ, Ίζακ.

ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης – Γιώργος Μορφέσης): Βλαχαντώνη, Σιγάλα, Πατεράκη, Σπανδωνίδου 2, Βασιλείου, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 2, Κώτσια 4, Λιμπιτάκη, Φράγκου, Νιαρχάκου, Πασβάντη, Διρχαλίδου