Γκιόρ-Χανιά 14-11(πεν. 4-1): Ήττα μικρής σημασίας στα πέναλτι
Τα Χανιά γνώρισαν την ήττα στην 2η αγωνιστική των προκριματικών του LEN Conference Cup Γυναικών στη διαδικασία των πέναλτι από την ουγγρική Γκιόρ με 14-11 (10-10 κ.δ.), αλλά έχουν εξασφαλίσει ήδη την παρουσία τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Στο πρώτο οκτάλεπτο, ο αγώνας ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι ισορροπημένες και ισόπαλες στο 2-2. Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η Γκιόρ ανέβασε ρυθμό και πήγε στη διακοπή του πρώτου μισού του αγώνα με 6-4. Από το τρίτο οκτάλεπτο, τα Χανιά αντέδρασαν, φτάνοντας στην ισοφάριση με το σκορ στο 7-7. Στο τελευταίο οκτάλεπτο η ουγγρική ομάδα μπήκε τρεις φορές μπροστά στο σκορ, στις οποίες είχαν απαντήσεις τα Χανιά και με το σκορ στο 10-10 οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι.
Εκεί, η Γκιόρ επιβλήθηκε εύκολα με το υπέρ της 4-1 και 14-11 συνολικά για να πάρει την πολυπόθητη για εκείνη νίκη.
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Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-2, 1-3, 3-3 (πέναλτι 4-1)
Γκιόρ (Μάρτον Πετροβάι): Mπάλοχ, Ράντλι, Ντόμπος, Λένγκυελ, Σουνάμπε 1, Λεντβάι 1, Ξέρνους, Πέτικ 2, Σβέτς 1, Φογκαράσι 1, Ζέντλακ 4, Σάουθκομπ, Μοζμπάουερ, Ίζακ.
ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης – Γιώργος Μορφέσης): Βλαχαντώνη, Σιγάλα, Πατεράκη, Σπανδωνίδου 2, Βασιλείου, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 2, Κώτσια 4, Λιμπιτάκη, Φράγκου, Νιαρχάκου, Πασβάντη, Διρχαλίδου
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