Νίκη - πρόκριση για τα Χανιά στο Conference Cup

Τα Χανιά νικώντας τη γηπεδούχο Ουνιρέα Άλμπα Ιούλια στη Ρουμανία με 12-7 ουσιαστικά εξασφάλισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference Cup γυναικών.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησαν τα Χανιά την παρουσία τους στο Conference Cup γυναικών, επικρατώντας με 12-7 επί της οικοδέσποινας Ουνιρέα Άλμπα Ιούλια στη Ρουμανία, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά μια από τις τρεις θέσεις του Δ' προκριματικού ομίλου, που δίνουν πρόκριση στην επόμενη φάση.

Τα Χανιά επέβαλαν από την αρχή τον ρυθμό τους, καθώς προηγήθηκαν με 3-1 στο 1ο οκτάλεπτο. Οι Ντάσιου και Παρασκευοπούλου άνοιξαν τη διαφορά στο 5-1, με την κρητική ομάδα να κλείνει το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ της 7-2.

Η ρουμανική ομάδα μείωσε σε 7-4, όμως με νέο ξέσπασμα τα Χανιά ξέφυγαν με 10-4 και χωρίς προβλήματα να φθάνουν στο τελικό 12-7.

Τα Χανιά το Σάββατο (7/11, 17:00) θα με παίξουν με την ουγγρική Γκιόρ ενώ την Κυριακή (8/11, 09:00) θα αντιμετωπίσιυν την ισπανική Μεντιτεράνι, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του στην πρώτη φάση.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 1-4, 3-3, 2-2

Ουνιρέα Αλμπα Ιούλια (Οβίντιου Λουτσιάν Ποκόλ): Τζιγκανέα-Ντβορζέτσκα, Λόπεζ 1, Νοβατσέαν, Σεγκάλμι, Ζαντάλι, Γκόρνταν, Βιρτόσου 1, Σάμουελ, Ντίας 4, Ματέι, Λάμποντς, Νάγκι, Μποροντάκι, Κόσμο 1

ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης – Γιώργος Μορφέσης): Βλαχαντώνη, Σιγάλα, Ιγνατίου, Σπανδωνίδου, Βασιλείου, Παρασκευοπούλου 2, Ντάσιου 4, Στρατηδάκη 1, Κώτσια 3, Λιμπιτάκη 1, Φράγκου, Νιαρχάκου, Πασβάντη 1, Διρχαλίδου