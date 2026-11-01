Η οικογένεια του υγρού στίβου ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ΚΟΕ κι έδωσε βροντερό «παρών» στην εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του αθλητή Αδαμάντιου Μαντή.

Η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, η εικόνα ήταν συγκινητική αφού σύσσωμη η οικογένεια της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας συνέδραμε στον κοινό σκοπό, στην εθελοντική αιμοδοσία που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (1/11) στα γραφεία της ΚΟΕ στη μνήμη του αθλητή Αδαμάντιου Μαντή, ο οποίος έπεσε θύμα τροχαίου στις 3 Νοεμβρίου 2019, σε ηλικία 21 μόλις ετών.

Ο κόσμος του υγρού στίβου αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία.

Η αιμοδοσία ήταν αφιερωμένη σε δύο ακόμα νέες ψυχές που έφυγαν νωρίς, του 21χρονου Ιάσονα Πανταζή, αθλητή του ΑΟ Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στις 5 Αυγούστου 2018 και του 25χρονου Στάθη Λαλιά αθλητή του ΠΑΟΚ, που έφυγε από τη ζωή το φετινό Ιούλιο, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

Η μητέρα του Άνταμ Μαντή, η Κατερίνα Τζάλλα βρέθηκε από νωρίς το πρωί στα γραφεία της ΚΟΕ και δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της βλέποντας την αίθουσα να γεμίζει σταδιακά από ανθρώπους του Υγρού Στίβου, αθλητές και αθλήτριες, παράγοντες και διαιτητές. Παρούσα ήταν και η Δέσποινα Πανταζή, μητέρα του Ιάσονα Πανταζή.

Τα μέλη του ΔΣ της ΚΟΕ, Μαρία Γαβριέλα Αναγνωστοπούλου και Στέφανος Αυγουλέας, ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ανδρών, Θοδωρής Βλάχος, της αντίστοιχης των Γυναικών, Χάρης Παυλίδης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Καταδύσεων, Ντάνιελ Ίσλας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της κολύμβησης, Αλέξανδρος Νικολόπουλος, η προπονήτρια της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης η Αμερικανίδα Χιέι Γιουν Κανγκ ήταν εκεί για να στηρίξουν την προσπάθεια και να δώσουν αίμα.

Έλαμψαν με την παρουσία τους οι Στέλιος Αργυρόπουλος και Δημήτρης Σκουμπάκης, υποψήφιοι από την World Aquatics για τον καλύτερο παίκτη του 2026, ενώ στα γραφεία της ΚΟΕ βρέθηκαν ο αρχηγός της Εθνικής Ντίνος Γενηδουνιάς, οι διεθνείς Νίκος Γκίλλας, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Μάνος Ανδρεάδης, Νίκος Γαρδίκας, Ζαννής Αλαφραγκής, καθώς και ο Γρηγόρης Γιαννόπουλος που ήλθε από την Χίο.

Από τις γυναίκες, ήταν παρούσες οι διεθνείς Φωτεινή Τριχά, Ιωάννα Σταματοπούλου, Μαρία Πάτρα, Ντένια Κουρέτα, Χριστίνα Σιούτη, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Σοφία Τορνάρου, Ευτυχία Κωνσταντοπούλου, αλλά και σύσσωμη η Εθνική ομάδα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης.

Το κάλεσμα της ΚΟΕ έτυχε ευρείας αποδοχής και ανταπόκρισης και από απλούς ανθρώπους που είχαν λάβει το μήνυμα-πρόσκληση, και έσπευσαν να ανταποκριθούν. Το Δ.Σ. της ΚΟΕ ευχαριστεί από καρδιάς όλους όσοι προσήλθαν σε αυτό το προσκλητήριο ελπίδας και αισιοδοξίας.